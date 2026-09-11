Keiko Fujimori anunció que buscará viajar a China para el foro APEC. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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, despertó las tensiones de dicho país con China —ambas potencias, los principales socios comerciales de nuestra nación—. Al respecto, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, marcó su postura y descartó inclinarse hacia una de las partes.

“Para nosotros, y muchos países a los que exportamos nuestros productos”, dijo a RPP.

La jefa de Estado señaló que es clave fortalecer el vínculo con las economías APEC —bloque que integran Estados Unidos y China—.

En ese sentido, aseguró que la presencia de Rubio sirvió para darle importancia a la adhesión al Escudo de las Américas, un hecho que hace que Donald Trump “vea al Perú con buenos ojos”.

Al ser consultada sobre , Fujimori enfatizó que “no se va a meter en la pelea de ambos países”.

“Aspiramos a estar, con el permiso del Senado, en China para participar del APEC”, adelantó.

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