La visita al Perú de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, despertó las tensiones de dicho país con China —ambas potencias, los principales socios comerciales de nuestra nación—. Al respecto, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, marcó su postura y descartó inclinarse hacia una de las partes.

“Para nosotros, siempre vamos a mantener y fortalecer nuestras relaciones comerciales con China y muchos países a los que exportamos nuestros productos”, dijo a RPP.

La jefa de Estado señaló que es clave fortalecer el vínculo con las economías APEC —bloque que integran Estados Unidos y China—.

En ese sentido, aseguró que la presencia de Rubio sirvió para darle importancia a la adhesión al Escudo de las Américas, un hecho que hace que Donald Trump “vea al Perú con buenos ojos”.

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Al ser consultada sobre cómo respondería a China por las críticas de una presunta intromisión en la soberanía peruana, Fujimori enfatizó que “no se va a meter en la pelea de ambos países”.

“Aspiramos a estar, con el permiso del Senado, en China para participar del APEC”, adelantó.