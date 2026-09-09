Un grupo de personas paseando en China. EFE/EPA/Jessica Lee
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Redacción Gestión
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Este mensaje es difundido a pocas horas de la llegada del secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, al país.

Según se lee en su pronunciamiento,

Con esta disposición, China indicó que busca facilitar la movilidad y fortalecer los vínculos entre ambos países.

“China abre sus puertas y recibe al pueblo peruano con los brazos abiertos”, señaló la representación diplomática china en Lima.

En su mensaje, la embajada también cuestionó que los peruanos enfrenten controles rigurosos al solicitar visas en otros países, incluso con advertencias de posibles cancelaciones que podrían involucrar a familiares.

Aunque la embajada china no mencionó que países aplican estos controles para peruanos, se infiere que se refiere a Estados Unidos.

Como se sabe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará al Perú como parte de una gira que también incluye Colombia y Ecuador.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará al Perú como parte de una gira que también incluye Colombia y Ecuador. (Foto: AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará al Perú como parte de una gira que también incluye Colombia y Ecuador. (Foto: AFP)

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