La Embajada de China en Perú destacó que el gobierno asiático aplica una política de exención de visa para todos los ciudadanos peruanos que cuenten con pasaporte ordinario. Este mensaje es difundido a pocas horas de la llegada del secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, al país.

Según se lee en su pronunciamiento, la medida permite ingresar a territorio chino sin necesidad de tramitar una visa previa.

Los peruanos podrán permanecer hasta 30 días por motivos de negocios, turismo, visitas familiares, intercambios y tránsito. Con esta disposición, China indicó que busca facilitar la movilidad y fortalecer los vínculos entre ambos países.

China aplica unilateralmente política de exención de visa para todos los peruanos. Los ciudadanos peruanos con pasaportes ordinarios pueden visitar China sin visa y quedar 30 días con motivo del comercio, turismo, visitas familiares, intercambios y tránsito. China abre sus… pic.twitter.com/49yuZxbgzW — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) September 9, 2026

“China abre sus puertas y recibe al pueblo peruano con los brazos abiertos”, señaló la representación diplomática china en Lima.

En su mensaje, la embajada también cuestionó que los peruanos enfrenten controles rigurosos al solicitar visas en otros países, incluso con advertencias de posibles cancelaciones que podrían involucrar a familiares.

Aunque la embajada china no mencionó que países aplican estos controles para peruanos, se infiere que se refiere a Estados Unidos.

Como se sabe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará al Perú como parte de una gira que también incluye Colombia y Ecuador. La visita busca reforzar la cooperación bilateral en seguridad, lucha contra el narcotráfico y comercio, y marcará su primer viaje oficial al país como jefe de la diplomacia estadounidense.