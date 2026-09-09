El canciller Carlos Espá afirmó que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas permitirá reforzar la lucha contra el lavado de activos y las organizaciones criminales transnacionales.

Tras acudir a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, señaló que Estados Unidos puede brindar apoyo operativo y logístico para enfrentar estos delitos.

Espá recordó que el Escudo de las Américas fue creado en marzo y que 13 países decidieron integrarse de manera soberana, bajo el liderazgo de Estados Unidos.

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“Es un mecanismo multilateral en el cual 13 países, en el mes de marzo, decidieron juntarse para luchar contra organizaciones criminales trasnacionales y contra el lavado de activos con el liderazgo de Estados Unidos”, señaló en declaraciones a la prensa.

El ministro añadió que el intercambio de información, la ciberseguridad y el respaldo operativo y logístico de Estados Unidos permitirán fortalecer las acciones contra estas organizaciones.

Durante su presentación, indicó que Colombia fue el último país en sumarse al Escudo de las Américas bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella.

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“Es muy ingenuo pensar que un país, de manera individual, va a poder luchar con estas organizaciones criminales trasnacionales que ocupan grandes espacios regionales que son flexibles”, acotó.

Finalmente, Espá rechazó que la decisión del Ejecutivo de incorporarse a este mecanismo internacional tenga alguna intención malintencionada o equivocada.