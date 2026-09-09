Carlos Espá acudio a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. Foto: Relaciones Exteriores.
Carlos Espá acudio a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. Foto: Relaciones Exteriores.
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Redacción Gestión
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y las organizaciones criminales transnacionales.

Tras acudir a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado,

y que 13 países decidieron integrarse de manera soberana, bajo el liderazgo de Estados Unidos.

“Es un mecanismo multilateral en el cual 13 países, en el mes de marzo, decidieron juntarse para luchar contra organizaciones criminales trasnacionales y contra el lavado de activos con el liderazgo de Estados Unidos”, señaló en declaraciones a la prensa.

permitirán fortalecer las acciones contra estas organizaciones.

Durante su presentación, indicó que Colombia fue el último país en sumarse al Escudo de las Américas bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella.

“Es muy ingenuo pensar que un país, de manera individual, va a poder luchar con estas organizaciones criminales trasnacionales que ocupan grandes espacios regionales que son flexibles”, acotó.

Finalmente, Espá rechazó que la decisión del Ejecutivo de incorporarse a este mecanismo internacional tenga alguna intención malintencionada o equivocada.

El canciller Carlos Espá indicó que el respaldo operativo y logístico de Estados Unidos permitirán fortalecer las acciones contra organizaciones criminales. (Foto: Cancillería peruana)
El canciller Carlos Espá indicó que el respaldo operativo y logístico de Estados Unidos permitirán fortalecer las acciones contra organizaciones criminales. (Foto: Cancillería peruana)

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