El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la próxima visita que realizará a Lima y sostuvo que se encuentran sincronizando esfuerzos para proteger al hemisferio de diversas amenazas, “recibiendo al Perú en el Escudo de las Américas”.

Este cumplimiento, expresó, se da en materia de seguridad, en términos de prosperidad y desarrollo económico.

Además, remarcó que la alternativa que ofrecen es mejor a la de otros países, ya que las empresas y líderes de negocios estadounidenses invierten de forma directa en las economías nacionales, desarrollando la fuerza laboral local y apoyando a las comunidades del entorno.

“Estamos colaborando de forma directa con Colombia, Ecuador y el Perú para consolidar una seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico y asegurar que el futuro de nuestra región siga estando bajo el control soberano de cada país”, sostuvo Rubio.

A través de una columna de opinión publicada en El Comercio, señaló que esta semana viaja a Quito y Lima para “destacar un compromiso claro y realizable en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense: Estados Unidos cumple”.