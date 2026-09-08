El secretario de Estado Marco Rubio. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
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Redacción Gestión
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, “recibiendo al Perú en el Escudo de las Américas”.

Este cumplimiento, expresó, se da en materia de seguridad, en términos de prosperidad y desarrollo económico.

Además, remarcó que la alternativa que ofrecen es mejor a la de otros países, ya que las empresas y líderes de negocios estadounidenses invierten de forma directa en las economías nacionales, desarrollando la fuerza laboral local y apoyando a las comunidades del entorno.

“Estamos colaborando de forma directa con Colombia, Ecuador y el Perú para consolidar una seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico y asegurar que el futuro de nuestra región siga estando bajo el control soberano de cada país”, sostuvo Rubio.

A través de una columna de opinión publicada en El Comercio, señaló que esta semana viaja a Quito y Lima para “destacar un compromiso claro y realizable en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense: Estados Unidos cumple”.

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