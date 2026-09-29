La Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros (APECOSE) reunirá a representantes del sector asegurador, corredores, consultores y especialistas de siete países en el XXXII Encuentro Asegurador Internacional, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Ica.

Algunos de los temas que se discutirán serán el impacto del cambio climático en los seguros, el avance de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los cambios demográficos asociados a una mayor longevidad.

Para Francisco Rodríguez Larraín, presidente de APECOSE, el encuentro adquiere una relevancia particular al coincidir con el aniversario de la asociación.

“Queremos que el encuentro siga siendo un espacio que reúna a todos los actores de la industria, permita anticipar los cambios que vienen y ayude a transformar esa conversación en acciones concretas para que más personas y empresas estén mejor protegidas”, señaló.

Agenda

La agenda contempla en la primera jornada una presentación de Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú, sobre el contexto económico y político del país. También se abordarán los riesgos asociados al cambio climático y los seguros paramétricos, además de las perspectivas para el crecimiento del mercado asegurador.

En uno de los paneles participarán representantes de La Positiva, RIMAC y MAPFRE, quienes analizarán la evolución del mercado y sus perspectivas.

La segunda jornada, prevista para el 1 de octubre, estará enfocada en la transformación del corretaje de seguros y los cambios en las necesidades de los clientes. La inteligencia artificial, la ciberseguridad, el transporte marítimo y las cadenas de suministro, la gestión de crisis y la resiliencia frente a catástrofes también formarán parte de la agenda.

Otro de los temas será el impacto de la salud y la longevidad sobre la industria aseguradora, además de asuntos relacionados con el capital humano. La jornada culminará con una presentación de Carlos Nehaus Tudela.

El programa incluye más de veinte expositores y panelistas, además de espacios de encuentro entre corredores, aseguradoras, consultores y empresas vinculadas al sector.