Las primas crecieron apenas 1.1%, hasta S/ 9,451 millones, en un primer semestre de menor dinamismo, según datos de la SBS.
Las primas crecieron apenas 1.1%, hasta S/ 9,451 millones, en un primer semestre de menor dinamismo, según datos de la SBS.
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Zulema Ramirez Huancayo
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El sistema asegurador peruano cerró el primer semestre de 2026 con mayores primas, patrimonio y utilidades, aunque con una alerta en la rentabilidad propia del negocio asegurador.

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