La minera canadiense Titiminas Silver reportó nuevos resultados de 12 perforaciones realizadas en su proyecto Madre Sierra, ubicado en Jauja, Junín, como parte de los trabajos de exploración que desarrolla en la zona. La compañía indicó que los 12 sondajes reportaron mineralización, con presencia de plata asociada a otros metales como oro, cobre, plomo y zinc.

Entre los resultados destacan 201.2 gramos de plata por tonelada, 1.70 gramos de oro y 2.36% de cobre en un intervalo de un metro. Otro de los sondajes registró 107.8 gramos de plata por tonelada, 5.32 gramos de oro y 12.56% de zinc en un intervalo de 0.65 metros.

“Estos doce sondeos extienden la mineralización de plata de alta ley identificada en nuestros primeros resultados de Packsack en Madre Sierra Norte y Madre Sierra. Estos resultados se incorporarán directamente a la primera estimación de recursos minerales que tenemos prevista para 2027”, dijo Luis Goyzueta, presidente y director ejecutivo de Titiminas Silver Inc.

La compañía señaló que estos resultados amplían la mineralización de alta ley identificada previamente tanto en Madre Sierra como en Madre Sierra Norte. Los nuevos datos se suman a los resultados obtenidos en anteriores campañas de exploración y permitirán seguir definiendo la presencia de metales en el proyecto.

Los trabajos reportados corresponden a perforaciones realizadas entre agosto y el 15 de septiembre de 2026. Titiminas viene utilizando estos programas para identificar nuevas zonas con mineralización y ampliar el conocimiento sobre el potencial de sus activos en Junín.

Camino a una primera estimación de recursos

Los resultados de esta nueva campaña serán incorporados al trabajo que la compañía viene realizando para elaborar su primera estimación de recursos minerales. Este cálculo incluirá los proyectos Madre Sierra, Madre Sierra Norte y Titiminas CRD, un depósito de plata, plomo y zinc ubicado dentro del área del proyecto.

La compañía contempla realizar una evaluación económica preliminar y tomar una decisión de inversión en el cuarto trimestre de 2027. (Foto: Archivo)

Titiminas prevé completar esta primera estimación entre el segundo trimestre y comienzos del tercer trimestre de 2027. Para la compañía, este paso permitirá reunir los resultados de las distintas campañas de exploración realizadas hasta ahora y establecer una primera cuantificación de los recursos identificados.

Tras esa etapa, la empresa contempla avanzar hacia una evaluación económica preliminar de los proyectos. Según su planificación, este estudio se desarrollaría posteriormente y serviría como base para una eventual decisión de inversión, prevista para el cuarto trimestre de 2027.