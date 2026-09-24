El productor peruano de tuberías plásticas, Koplast Industrial, realiza inversiones en sus plantas, a fin de dotarlas de equipamiento e innovación que permita potenciar su producción en diferentes productos de la cartera, anunció Jesús Salazar Nishi, presidente ejecutivo de la empresa.

“Durante el 2026, se está realizando una inversión de más de US$ 5 millones en maquinaria y tecnología, la cual nos permitirá manufacturar tubos de PVC de hasta 630 milímetros, con el objetivo de atender la demanda de agua potable, riego, saneamiento y alcantarillado”, explicó a la Asociación de Exportadores (ADEX).

El ejecutivo manifestó que también viene ejecutando capacidades para la fabricación de tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE), destinadas principalmente al riego y minería.

“Este 2026 va a ser positivo a pesar de todo el ruido político y la coyuntura electoral. La economía sigue en aumento y creemos que, por disytribucila finalización de los gobiernos regionales y locales, se priorizará el gasto público durante el segundo semestre. Por lo tanto, este sector va a seguir evolucionando”, afirmó.

La empresa participa en importantes proyectos en Lima y otras regiones, entre ellos obras vinculadas al aeropuerto y su ampliación, así como de saneamiento de Sedapal. El representante precisó sobre iniciativas de gran envergadura en Juliaca-Puno y en el norte del Perú, particularmente en Piura y Trujillo.

Crecimiento de la empresa y proyecciones

Salazar indicó que la compañía registró un crecimiento de 32% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del 2025, considerando que mantiene una expansión a doble dígito durante los últimos cinco años.

En el 2025 creció 12%, mientras que en el 2024 tuvo un incremento de 30%. Entre sus productos, las tuberías para agua y alcantarillado son las de mayor demanda, en un contexto marcado por las brechas de infraestructura del país.

Jesús Salazar Nishi, presidente ejecutivo de Koplast Industrial. (Foto: Difusión)

La compañía ejecuta también exportaciones, que representan el 8% de la producción de Koplast Industrial. Tiene presencia en Centroamérica –Costa Rica y Panamá–, además de Ecuador y Bolivia, y proyecta elevar esa participación a 10% en los próximos dos años.

“Estamos en las principales obras de infraestructura de Bolivia; por ejemplo, en el mercado de saneamiento; en Ecuador, en el sector agro; y en Centroamérica, en el segmento de edificación y distribución”, finalizó.

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El dato