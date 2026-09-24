Koplast Industrial también viene ejecutando capacidades para la fabricación de tuberías de polietileno de alta densidad. (Foto: Difusión)
Koplast Industrial también viene ejecutando capacidades para la fabricación de tuberías de polietileno de alta densidad. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El productor peruano de tuberías plásticas, , anunció Jesús Salazar Nishi, presidente ejecutivo de la empresa.

“Durante el 2026, se está realizando una inversión de más de US$ 5 millones en maquinaria y tecnología, la cual nos permitirá manufacturar tubos de PVC de hasta 630 milímetros, con el objetivo de atender la demanda de agua potable, riego, saneamiento y alcantarillado”, explicó a la Asociación de Exportadores (ADEX).

El ejecutivo manifestó que también viene ejecutando capacidades para la fabricación de tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE), destinadas principalmente al riego y minería.

“Este 2026 va a ser positivo a pesar de todo el ruido político y la coyuntura electoral. La economía sigue en aumento y creemos que, por disytribucila finalización de los gobiernos regionales y locales, se priorizará el gasto público durante el segundo semestre. Por lo tanto, este sector va a seguir evolucionando”, afirmó.

La empresa participa en importantes proyectos en Lima y otras regiones, entre ellos obras vinculadas al aeropuerto y su ampliación, así como de saneamiento de Sedapal. El representante precisó sobre iniciativas de gran envergadura en Juliaca-Puno y en el norte del Perú, particularmente en Piura y Trujillo.

Crecimiento de la empresa y proyecciones

Salazar indicó que la compañía registró un crecimiento de 32% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del 2025, considerando que mantiene una expansión a doble dígito durante los últimos cinco años.

En el 2025 creció 12%, mientras que en el 2024 tuvo un incremento de 30%. Entre sus productos, las tuberías para agua y alcantarillado son las de mayor demanda, en un contexto marcado por las brechas de infraestructura del país.

Jesús Salazar Nishi, presidente ejecutivo de Koplast Industrial. (Foto: Difusión)
Jesús Salazar Nishi, presidente ejecutivo de Koplast Industrial. (Foto: Difusión)

La compañía ejecuta también exportaciones, que representan el 8% de la producción de Koplast Industrial. Tiene presencia en Centroamérica –Costa Rica y Panamá–, además de Ecuador y Bolivia, y proyecta elevar esa participación a 10% en los próximos dos años.

“Estamos en las principales obras de infraestructura de Bolivia; por ejemplo, en el mercado de saneamiento; en Ecuador, en el sector agro; y en Centroamérica, en el segmento de edificación y distribución”, finalizó.

El dato

  • Koplast Industrial fortalece su presencia en las regiones. A su planta ubicada en Lurín se sumaron otras dos: una en Chiclayo que se encuentra en su tercer año de operaciones, y otra en Arequipa, que transita su segundo año.

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