Los periodistas de CNN y MS NOW comenzaron a regresar a la Casa Blanca después de que un tribunal federal ordenara a la Administración Trump suspender la prohibición impuesta por el presidente a tres medios de comunicación.

Las cadenas anunciaron el regreso de sus periodistas durante sus emisiones del jueves.

A primera hora de ese mismo día, el juez federal de distrito Timothy J. Kelly había pedido a la Casa Blanca que respondiera a las quejas de los medios, que denunciaron que sus periodistas no habían podido ingresar durante la mañana del jueves pese a una orden judicial que disponía lo contrario.

El presidente Donald Trump anunció la semana pasada que prohibía el acceso a la Casa Blanca a las dos cadenas de noticias por cable y a Politico.

No quedó claro de inmediato si a los periodistas de Politico, el otro medio afectado desde el sábado por la decisión del presidente estadounidense, también se les había permitido volver a la Casa Blanca.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP