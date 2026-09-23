El Perú vive momentos críticos de violencia escolar. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Casos de acoso, violación sexual o asesinato contra menores —cometidos por sus propios compañeros de colegio— demuestran la urgencia de revisar las condiciones en las que están creciendo los niños y formándose los jóvenes en el país.

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