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Ricardo Guerra Vásquez
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Zulema Tomás es la nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), según se oficializó por Resolución Suprema 038-2026-TR, que lleva la firma de la presidente Keiko Fujimori y de Juan Sheput, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a la cual está adscrita la entidad.

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