Con dicha resolución, también se dio por concluida la designación de Hilda Sandoval en ese mismo puesto. La funcionaria, que ya se desempeñaba como viceministra de Trabajo, había asumido la presidencia interina de EsSalud a inicios de agosto.

Perfil y críticas de Zulema Tomás

Médica anestesióloga cardiovascular, Tomás cuenta con más de 37 años de experiencia profesional en el sector salud. Su trayectoria está relacionada a la gestión pública y dirección de servicios de salud.

Antes de su designación, era directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN San Borja).

“Asumo este reto con humildad, pero sobre todo con responsabilidad, firmeza, experiencia y vocación de servicio. Mi objetivo es poner al asegurado en el centro de cada decisión. Trabajaré para que EsSalud recupere su capacidad de respuesta y sea una institución cercana, eficiente y humana, que escuche a las personas y atienda sus necesidades de manera oportuna con calidad y dignidad”, declaró para una nota de prensa de Essalud.

Agregó que no dirigirá a EsSalud “únicamente desde el escritorio”, sino que estará “donde están los pacientes y los trabajadores”, recorriendo hospitales. “Lo que no funciona, se corrige; lo que funciona, se fortalece y lo que el paciente necesita, se prioriza”, también valoró.

Tomás fue ministra de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, entre enero y noviembre del 2019. Sin embargo, tuvo que dejar el cargo tras cuestionamientos mediáticos y denuncias por presunto nepotismo. Incluso, en su momento, fue criticada por el propio Sheput, quien ahora la respalda.

“Es competente. Tiene experiencia. Ha sido ministra de Martín Vizcarra. Ha habido preocupación, pero para mí no la hay”, declaró Fujimori sobre la designación a RPP.

Por su parte, Sheput categorizó esta decisión como el “inicio de un proceso de cambio, modernización y lucha contra la corrupción para recuperar la institución y ponerla nuevamente al servicio de los asegurados”.

EsSalud pasa por sus momentos más complicados. | Andina

Ante las críticas, el ministro de Trabajo comentó que su elección responde a su trayectoria profesional, “reconocidas por instituciones médicas, universidades, gobiernos regionales y exautoridades de la seguridad social”.

“Siempre habrá quienes se dediquen a criticar y escarbar en el pasado porque no tienen nada que decir sobre el presente. Tomás cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida y tendrá el respaldo necesario para conducir esta nueva etapa”, manifestó.

La prioridad, indicó Sheput, es recuperar la capacidad operativa de EsSalud para atender los problemas que afectan diariamente a millones de asegurados.

“Vamos a rescatar a EsSalud del poder político nefasto que trastornó sus procesos y la vamos a poner al servicio del ciudadano (…) [vamos a] combatir la corrupción y devolverles a los asegurados una atención digna y de calidad”, concluyó.

¿Qué priorizar en EsSalud?

Para Virginia Baffigo, expresidenta de Essalud, la primera tarea de la gestión Tomás debe ser identificar, con indicadores en concreto, las diferentes tareas en las que están más rezagadas.

“Los hechos hablan claramente y se debe poner foco en el diferimiento de citas, sobre todo las especializadas, la escasez de bienes estratégicos. Lamentablemente seguro habrá un sector de proveedores que se encuentre impagos. Todo esto configura una situación altamente riesgosa para el cumplimiento del objetivo fundamental”, anotó.

Zulema Tomás es la nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud). | Andina

En este punto, Baffigo agregó que también deben regularizarse el desfase en los pagos de los diferentes subsidios (sepelios, maternidad, etc).

En paralelo, debe empezar la composición de un equipo adecuado y técnico, asegurando que estén libres de cuestionamientos para que no se afecte la confianza de los asegurados.

“Es importante valorar el equipo que va a respaldar a la gestión. Al inicio se vinculará con quienes ya están allí, pero debe analizarse si dicho equipo tiene coincidencias con su política de gestión”, comentó.

Esto también permitirá aportar al inicio del fortalecimiento institucional. “Pasa por tener a gestores de alta capacidad resolutiva”, indicó.

Los puntos donde debe ponerse el mayor foco de urgencia es en el problema de desabastecimiento de bienes estratégicos y diferimientos de citas, agregó Baffigo. Posteriormente analizando el panorama financiero, también señaló a esclarecer su red de acreencias.