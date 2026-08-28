La presidenta ejecutiva de EsSalud, Hilda Sandoval, dispuso que mañana viernes 28 de agosto se transfieran a las redes asistenciales de todo el país los recursos necesarios para pagar las facturas pendientes correspondientes al periodo de enero a marzo de 2026.

A través de un comunicado, se informó que la ejecución oportuna de estos pagos será responsabilidad de cada red asistencial.

En esa línea, el Seguro Social de Salud desembolsará S/83.8 millones para atender obligaciones pendientes, como parte de un proceso de ordenamiento de sus cuentas institucionales.

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Del monto total, destinará S/60 millones a subsidios pendientes por lactancia, maternidad, incapacidad temporal para el trabajo y sepelio.

Asimismo, EsSalud dispuso el pago de S/23.8 millones por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a exservidores comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276.

Con estas medidas, EsSalud pretende establecer un ordenamiento de sus obligaciones y reafirmar su compromiso con una gestión responsable de los recursos de los asegurados.