Minsa. (Foto: Ministerio de Salud)
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Redacción Gestión
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El Gobierno peruano designó, mediante , a María Sofía Cuba Fuentes en el cargo de viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Además, cuenta con una Maestría en Ciencias Clínicas por la Universidad de Western Ontario, en Canadá, y una Maestría en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También obtuvo el grado de Doctora en Medicina por la UPCH.

Sede del Ministerio de Salud. (Foto: GEC)
Sede del Ministerio de Salud. (Foto: GEC)

Trayectoria

Su carrera profesional ha estado estrechamente ligada a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y al Seguro Social de Salud (EsSalud). Según el registro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), Cuba Fuentes se desempeña como médica familiar en EsSalud desde diciembre del 2007 y ha ocupado distintos puestos de responsabilidad dentro de la institución.

Su experiencia en EsSalud también incluye responsabilidades relacionadas con las prestaciones y las políticas de atención integral. En el 2017, por ejemplo, ejerció como gerente de Políticas y Normas de Atención Integral en Salud, mientras que posteriormente ocupó cargos vinculados con las prestaciones especializadas y la atención de las personas adultas mayores.

Su perfil también está ligado a la investigación científica. Concytec la registra como investigadora Renacyt de nivel III desde octubre del 2024 y consigna decenas de trabajos académicos relacionados con atención primaria, medicina familiar y sistemas de salud.

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