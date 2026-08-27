El Gobierno peruano designó, mediante Resolución Suprema Nº 018-2026-SA, a María Sofía Cuba Fuentes en el cargo de viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Cuba Fuentes es egresada de Medicina de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y realizó su especialización en Medicina Familiar y Comunitaria en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Además, cuenta con una Maestría en Ciencias Clínicas por la Universidad de Western Ontario, en Canadá, y una Maestría en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También obtuvo el grado de Doctora en Medicina por la UPCH.

Sede del Ministerio de Salud. (Foto: GEC)

Trayectoria

Su carrera profesional ha estado estrechamente ligada a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y al Seguro Social de Salud (EsSalud). Según el registro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), Cuba Fuentes se desempeña como médica familiar en EsSalud desde diciembre del 2007 y ha ocupado distintos puestos de responsabilidad dentro de la institución.

Entre ellos figuran la Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral en Salud, la Subgerencia de Prestaciones Especializadas, la Gerencia de la Persona Adulta Mayor y Prestaciones Sociales y, desde octubre de 2024, la Gerencia de Atención Primaria.

Su experiencia en EsSalud también incluye responsabilidades relacionadas con las prestaciones y las políticas de atención integral. En el 2017, por ejemplo, ejerció como gerente de Políticas y Normas de Atención Integral en Salud, mientras que posteriormente ocupó cargos vinculados con las prestaciones especializadas y la atención de las personas adultas mayores.

Su perfil también está ligado a la investigación científica. Concytec la registra como investigadora Renacyt de nivel III desde octubre del 2024 y consigna decenas de trabajos académicos relacionados con atención primaria, medicina familiar y sistemas de salud.