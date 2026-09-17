La resolución que designa al nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico lleva la rúbrica del jefe del Gabinete, Luis Galarreta. Foto: Difusión
La resolución que designa al nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico lleva la rúbrica del jefe del Gabinete, Luis Galarreta. Foto: Difusión
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo designó a Aldo José Chaparro Luy como nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Asi lo dipone

Chaparro Luy ingresa en reemplazo de Luis Enrique de la Flor Sáenz.

Aldo Chaparro se ha desempeñado en cargos de alta dirección y en Agromercado , PROMPERÚ y ha sido consultor de Helvetas y GIZ. Asimismo, cuenta con una larga trayectoria en el ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ceplan es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Foto: Andina
Ceplan es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Foto: Andina

La resolución que designa al nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico lleva la rúbrica del jefe del Gabinete, Luis Galarreta.

Ceplan es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

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