El Poder Ejecutivo designó a Aldo José Chaparro Luy como nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Asi lo dipone la Resolución Ministerial N° 326-2026-PCM publicada en septiembre de 2026.

Chaparro Luy ingresa en reemplazo de Luis Enrique de la Flor Sáenz.

Aldo Chaparro se ha desempeñado en cargos de alta dirección y en Agromercado , PROMPERÚ y ha sido consultor de Helvetas y GIZ. Asimismo, cuenta con una larga trayectoria en el ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ceplan es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Foto: Andina

La resolución que designa al nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico lleva la rúbrica del jefe del Gabinete, Luis Galarreta.

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Ceplan es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.