Julio Velarde destacó el creciente peso de India como socio comercial del Perú. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
Julio Velarde destacó el creciente peso de India como socio comercial del Perú. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
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Camila Vera
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Así lo identificó Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCRP), durante la última sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Negociación en espera

Velarde recordó que, el año pasado, la India llegó a ser el cuarto socio comercial del Perú, con quien además se encuentra cerca de firmar un tratado de libre comercio.

“La India es una grande que viene creciendo fuertemente y con el que vamos a firmar un tratado de libre comercio. Es el gigante que comienza a aparecer, tiene más población que China. Es una una variable considerable”, sostuvo.

No obstante, el volumen ha estado fuertemente concentrado en el oro. Por ello, los expertos señalan la necesidad de diversificar la oferta hacia agroexportaciones, como arándanos y uvas, por ejemplo; aunque los textiles también registran potencial.

A diferencia de la dinámica con otros países, la India aplica una metodología bastante minuciosa: negocia producto por producto y línea por línea. Esto ha extendido las conversaciones a lo largo de siete u ocho rondas de negociación. El escenario lleva a los especialistas a describir la relación como un “ejercicio de paciencia”.

Récord exportador, dependencia del oro y una negociación que supera la década: las claves del TLC que Perú busca concretar con la India. (Foto: Pexels / ChatGPT)
Récord exportador, dependencia del oro y una negociación que supera la década: las claves del TLC que Perú busca concretar con la India. (Foto: Pexels / ChatGPT)

Macroeconomía positiva

En lo que va de este siglo, Perú ha aumentado sus exportaciones 14 veces, precisó Velarde. Con ello, reafirmó que los aspectos macroeconómicos han caminado en una senda positiva.

Asimismo, indicó que la demanda interna muestra solidez, evidenciada en el aumento del 36.9% en las importaciones de bienes de capital en julio.

Por su parte, la inversión privada creció un 15.5% en el primer semestre. A su vez, el empleo formal privado aumentó un 6.1% a julio, de acuerdo con los datos de la planilla electrónica de la Sunat.

SOBRE EL AUTOR

Redactora de Economía en Gestión. Periodista nacida en Piura, con ocho años de trayectoria profesional y experiencia en edición y corrección de textos.

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