El mapa comercial del Perú empieza a mirar con otros ojos hacia el sur de Asia. India, con una economía que cerraría el 2026 con alrededor de 6.3% de crecimiento y una población que ya supera a la de China, gana relevancia y avanza hacia un acuerdo de libre comercio con nuestro país.

Así lo identificó Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCRP), durante la última sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Negociación en espera

Velarde recordó que, el año pasado, la India llegó a ser el cuarto socio comercial del Perú, con quien además se encuentra cerca de firmar un tratado de libre comercio.

“La India es una grande que viene creciendo fuertemente y con el que vamos a firmar un tratado de libre comercio. Es el gigante que comienza a aparecer, tiene más población que China. Es una una variable considerable”, sostuvo.

En efecto, previamente Gestión informó que los envíos peruanos a este mercado pasaron de menos de US$ 700 millones en 2015 a US$ 6,475 millones en 2025. Es decir, se multiplicaron casi 10 veces.

No obstante, el volumen ha estado fuertemente concentrado en el oro. Por ello, los expertos señalan la necesidad de diversificar la oferta hacia agroexportaciones, como arándanos y uvas, por ejemplo; aunque los textiles también registran potencial.

A diferencia de la dinámica con otros países, la India aplica una metodología bastante minuciosa: negocia producto por producto y línea por línea. Esto ha extendido las conversaciones a lo largo de siete u ocho rondas de negociación. El escenario lleva a los especialistas a describir la relación como un “ejercicio de paciencia”.

Récord exportador, dependencia del oro y una negociación que supera la década: las claves del TLC que Perú busca concretar con la India. (Foto: Pexels / ChatGPT)

Macroeconomía positiva

En lo que va de este siglo, Perú ha aumentado sus exportaciones 14 veces, precisó Velarde. Con ello, reafirmó que los aspectos macroeconómicos han caminado en una senda positiva.

Asimismo, indicó que la demanda interna muestra solidez, evidenciada en el aumento del 36.9% en las importaciones de bienes de capital en julio.

Por su parte, la inversión privada creció un 15.5% en el primer semestre. A su vez, el empleo formal privado aumentó un 6.1% a julio, de acuerdo con los datos de la planilla electrónica de la Sunat.