Un campamento minero ilegal es incendiado durante una operación militar en la Reserva Nacional de Tambopata, Perú.
Un campamento minero ilegal es incendiado durante una operación militar en la Reserva Nacional de Tambopata, Perú.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Mientras un helicóptero militar ruge sobre sus cabezas y los soldados dan los primeros disparos de advertencia, seis mineros ilegales se suben a toda prisa a una embarcación y huyen río abajo. Otro se zambulle en el agua y nada tras ellos, dejando atrás un campamento improvisado que pronto quedaría envuelto en llamas.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.