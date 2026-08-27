El Congreso Nacional, oficialmente conocido como Asamblea Legislativa Plurinacional, conserva en su fachada el antiguo reloj que giraba en sentido contrario a las agujas del reloj, en La Paz, Bolivia. Fotógrafo: Marcelo Pérez del Carpio/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, nombró a Christian Andrés Morales como su nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, con el encargo de trabajar con prestamistas internacionales para conseguir hasta US$ 10,000 millones en nuevo financiamiento.

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