Morales reemplaza a José Gabriel Espinoza, quien fue destituido después de que el Congreso lo censurara por no asistir a una audiencia la semana pasada en la que los legisladores esperaban recibir un informe sobre la situación económica del país.

Morales, quien se desempeñó como viceministro del Tesoro, es un economista con amplia trayectoria y experiencia en política fiscal, mercados financieros y gestión de inversiones, según un comunicado del ministerio publicado el martes.

En la ceremonia de juramentación, el mandatario Paz encargó a su segundo ministro de Economía continuar las negociaciones con prestamistas multilaterales que podrían aportar entre US$ 7,000 millones y US$ 10,000 millones en divisas a Bolivia.

A su turno, Morales prometió continuidad. “Nuestro compromiso será preservar la estabilidad, fortalecer las finanzas públicas y crear condiciones para la inversión, producción y el empleo”, afirmó.

Durante los nueve meses del gobierno de Rodrigo Paz, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha impulsado una agenda destinada a estabilizar una economía debilitada, marcada por una inflación elevada, un crecimiento débil y un amplio déficit fiscal.

Espinosa salida

Durante su gestión, José Gabriel Espinoza negoció un programa de deuda por US$ 1,900 millones con el Fondo Monetario Internacional y encabezó la emisión de US$ 1,000 millones en bonos soberanos.

Paz emitió el viernes un decreto para remover a Espinoza, quien presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso legal contra su censura, argumentando que la decisión no fue adoptada por todos los miembros del Congreso, sino únicamente por quienes asistieron a la sesión del martes. El caso está pendiente de resolución.

Jose Gabriel Espinoza

El exministro también está bajo investigación penal por presunta falsificación de documentos y declaraciones falsas de bienes e ingresos utilizadas en la compra de un vehículo.

Espinoza ha dicho que se cometieron errores, pero negó haber evadido impuestos o cometido algún delito.