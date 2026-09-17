Este jueves 17 de septiembre se realiza en la Cámara de Diputados del Congreso la interpelación del ministro del Interior, César Astudillo.

La sesión plenaria logró el quórum requerido para comenzar, y al dirigirse a los legisladores, el titular del Mininter pidió que la interpelación se realice de manera reservada.

En esa línea, se dispuso que se corte la transmisión en vivo del Pleno de la Cámara de Diputados y se retiró a la prensa del lugar.

LEA TAMBIÉN: Congreso exoneró a seis parlamentarios de devolver dinero por pasajes aéreos internacionales

“Por las características de las respuestas ante este pliego interpelatorio, solicito avanzar a una sesión reservada”, dijo el ministro Astudillo.

Vale acotar que el ministro César Astudillo tendrá que atender una serie de interrogantes respecto al estado en que se encuentra su cartera, así como las respuestas para enfrentar al crimen organizado y la inseguridad ciudadana, entre otros.