Sesión de interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, en el pleno del Congreso. Pidió que la sesión sea privada. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
Sesión de interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, en el pleno del Congreso. Pidió que la sesión sea privada. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este jueves 17 de septiembre se realiza en la Cámara de Diputados del Congreso la interpelación del

La sesión plenaria logró el quórum requerido para comenzar, y al dirigirse a los legisladores,

En esa línea, se dispuso que se corte la transmisión en vivo del Pleno de la Cámara de Diputados y se retiró a la prensa del lugar.

“Por las características de las respuestas ante este pliego interpelatorio, solicito avanzar a una sesión reservada”, dijo el ministro Astudillo.

Vale acotar que , así como las respuestas para enfrentar al crimen organizado y la inseguridad ciudadana, entre otros.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.