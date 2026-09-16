El ministro del Interior, César Astudillo, será interpelado este jueves 17 de setiembre por el Pleno de la Cámara de Diputados, en una sesión que tendrá una duración de dos horas para el debate parlamentario .

La sesión está programada para las 10:00 horas, según el acuerdo adoptado por unanimidad por la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, bajo la conducción de su presidente, Óscar Reto.

El tiempo total de dos horas será distribuido de manera proporcional entre los seis grupos parlamentarios. No se contemplará tiempo adicional para las intervenciones.

¿Qué deberá responder Astudillo?

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 10 de setiembre la admisión de la Moción de Orden del Día 256-2026-2031-CD, que plantea interpelar al titular del Ministerio del Interior.

La moción fue admitida con 50 votos a favor, 65 en contra y una abstención.

El pliego interpelatorio está compuesto por 27 preguntas relacionadas con la seguridad ciudadana y las medidas implementadas frente a la criminalidad.

Entre los aspectos que deberá abordar Astudillo figuran las acciones adoptadas para reducir los índices de extorsión, sicariato y homicidios agravados, así como los mecanismos utilizados para medir los resultados de dichas medidas.

El ministro del Interior, César Astudillo, responderá un pliego interpelatorio de 27 preguntas ante la Cámara de Diputados. Foto: Congreso.

También se le solicitará información sobre la coordinación del Ministerio del Interior con otras entidades del Estado y los recursos presupuestales destinados a los programas de seguridad ciudadana.

El cuestionario incluye, además, preguntas sobre la participación de las juntas vecinales, las medidas de protección para defensores de derechos humanos, los convenios internacionales relacionados con la lucha contra el crimen organizado transnacional y los resultados de las investigaciones sobre secuestros y desapariciones.

Otros puntos de la agenda

La agenda de la Cámara de Diputados contempla también la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, para que informen sobre asuntos vinculados con sus respectivas carteras.

Asimismo, los legisladores debatirán propuestas para crear comisiones investigadoras sobre distintos hechos.

Una de ellas plantea investigar presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y febrero de 2026.

Otra propuesta busca conformar una comisión investigadora para esclarecer los acontecimientos ocurridos el 25 de abril de 2026 en Colcabamba, Huancavelica.

La citación a la sesión fue suscrita por Hugo Rovira Zagal, oficial mayor de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios abordarán estos asuntos de acuerdo con el orden establecido en la agenda del Pleno.