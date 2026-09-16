El presidente del Congreso, senador Miguel Ángel Torres, reiteró su invocación a las comisiones de la Cámara de Diputados y, eventualmente, a las del Senado, a tomar decisiones céleres sobre el pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

“La población está esperando que su Parlamento, que su Congreso en pleno, tome decisiones lo más céleres posibles. Nadie dice que no se debata o que no se discuta, para eso estamos acá, pero sí está claro que hay una urgencia que debe ser atendida”, dijo en declaraciones a la prensa a su ingreso al Palacio Legislativo.

En ese sentido, el titular del Congreso expresó su preocupación de que algunos sectores estén planteando que el Poder Ejecutivo remita un nuevo pedido de facultades, con temas específicos.

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“La población no espera. El fenómeno El Niño no se va a detener porque se debate el tema en la Comisión de Constitución de Diputados. La inseguridad no se va a detener porque se enfrasque en una discusión. Hago una invocación para que este debate pueda tomar la celeridad que corresponde”, puntualizó.

En otro momento, Torres Morales saludó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los demás ministros de Estado acudan constantemente al Parlamento Nacional a fin de explicar la importancia de brindar las facultades legislativas al Poder Ejecutivo

“Eso es tener una predisposición para encontrar un puente que permita dotar de estas facultades y que el Ejecutivo, finalmente, pueda tomar decisiones que, sin esas facultades, evidentemente no podría desarrollar”.

El presidente del Senado también fue consultado sobre la reciente encuesta de Ipsos que señala que más del 70 % de la ciudadanía pide facultar al Ejecutivo a que legisle en temas de interés nacional.

Miguel Torres Morales saludó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los demás ministros de Estado acudan constantemente al Parlamento Nacional a fin de explicar la importancia de brindar las facultades legislativas al Poder Ejecutivo. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

“La población nos está mandando un mensaje claro en el sentido de que esto no solamente es un tema del fenómeno El Niño o es un tema de inseguridad, que evidentemente son urgentes. Adicionalmente la población está pidiendo orden, y para poner orden es indispensable esa delegación de facultades”, remarcó Torres Morales.