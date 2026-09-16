El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, solicitó a la Cámara de Diputados a pronunciarse sobre el pedido de facultades legislativas presentadas por el Gobierno, con el fin de implementar acciones de respuesta rápida en diversas áreas, entre ellas frente al fenómeno El Niño.

“Está en manos de la Cámara de Diputados en este momento el pedido de facultades y, recordemos a toda la población y a los diputados, que la fecha está por vencerse, según el reglamento del Congreso tienen hasta el día lunes para que emitan su opinión”, afirmó en declaraciones a la prensa luego de asistir a la Comisión de Desarrollo Agrario de la cámara baja.

En ese contexto, indicó que entre estos cambios figura la necesidad de que el Ejecutivo asuma la primera línea de atención ante emergencias. Responsabilidad que hoy mantiene cada gobierno local.

“Y cuando sufren la emergencia ellos se pueden demorar dos, tres o 10 días, y en ese tiempo la persona damnificada no recibe ayuda. Entonces, estamos planteando que el Ejecutivo, a través del Indeci, atienda desde el día uno; se identifique al damnificado y se le lleve ayuda en alimentación, agua y salud. Ese es el cambio que estamos solicitando”, expresó.

Por otro lado, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, manifestó que el Gobierno desde un principio asumió acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Tal es el caso de la conformación de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres del Fenómeno del Niño, además de la emisión de decretos de urgencia y decretos supremos.

Vinelli sostuvo que hasta la fecha se han distribuido 1,800 millones de soles y se siguen distribuyendo más recursos para diferentes ministerios. Agregó que la acción que esta tomando el Estado gira en torno a tres prioridades; la vida y la salud, la vivienda y la infraestructura pública y privada a nivel nacional.