Vinelli explicó que el pedido busca acelerar la respuesta estatal ante emergencias y recordó que el Gobierno ya ha destinado S/1,800 millones para distintas acciones. |FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Vinelli explicó que el pedido busca acelerar la respuesta estatal ante emergencias y recordó que el Gobierno ya ha destinado S/1,800 millones para distintas acciones. |FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
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Redacción Gestión
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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, solicitó a la Cámara de Diputados a pronunciarse sobre el pedido de facultades legislativas presentadas por el Gobierno,

“Está en manos de la Cámara de Diputados en este momento el pedido de facultades y, recordemos a toda la población y a los diputados, que la fecha está por vencerse, según el reglamento del Congreso tienen hasta el día lunes para que emitan su opinión”, afirmó en declaraciones a la prensa luego de asistir a la Comisión de Desarrollo Agrario de la cámara baja.

En ese contexto, indicó que entre estos cambios figura la necesidad de que el . Responsabilidad que hoy mantiene cada gobierno local.

“Y cuando sufren la emergencia ellos se pueden demorar dos, tres o 10 días, y en ese tiempo la persona damnificada no recibe ayuda. Entonces, estamos planteando que el Ejecutivo, a través del Indeci, atienda desde el día uno; se identifique al damnificado y se le lleve ayuda en alimentación, agua y salud. Ese es el cambio que estamos solicitando”, expresó.

Por otro lado, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, manifestó que el Gobierno desde un principio asumió acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Vinelli sostuvo que hasta la fecha se han distribuido 1,800 millones de soles y se siguen distribuyendo más recursos para diferentes ministerios. Agregó que la acción que esta tomando el Estado gira en torno a tres prioridades; la vida y la salud, la vivienda y la infraestructura pública y privada a nivel nacional.

Indeci estima que más de 1,2 millones de personas podrían verse afectadas por El Niño. (Foto: Andina)
Indeci estima que más de 1,2 millones de personas podrían verse afectadas por El Niño. (Foto: Andina)

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