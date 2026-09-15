Más allá del subsidio directo al consumo de combustibles por parte de transportistas que dispuso el Gobierno de Keiko Fujimori anteriormente, ahora evalúa también subsidiar las importaciones de derivados del petróleo que sean destinados a regiones de la Amazonía.

El anuncio lo hizo esta mañana el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que lo invitó a exponer la política general de su sector.

El funcionario recordó que, a fin de paliar el alza en los precios de los combustibles, resultado de la guerra en Medio Oriente, en la quincena de agosto el Ejecutivo estableció un nuevo subsidio focalizado, primero para el transporte terrestre de carga y pasajeros, con un descuento de S/4.00 por galón de combustible que consuman.

ministro Guillermo Shinno ante comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados

Asimismo, confirmó que este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispondrá se haga efectiva la segunda parte de ese subsidio focalizado, esta vez dirigido a vehículos usados como taxis y mototaxis, que también tendrán descuento por el uso de derivados, a fin de paliar el alza en sus precios.

Exoneración a importaciones

El ministro Shinno reveló además que están trabajando también con el MEF para bajar el costo de los combustibles que se consumen en regiones de la selva, a través de exonerar su importación de la aplicación del Impuesto General a las Ventas (IGV).

“Una de las formas de bajar el costo del combustible en la selva y mejorar su calidad es importando temporalmente hasta que Petroperú vuelva a tener sus refinerías a punto; importar desde Brasil, Manaos puede llegar mucho más barato (a la Amazonía peruana)”, apuntó la autoridad.

Gobierno busca abaratar los costos de importación para combustibles que se consuman en la Amazonía

“Estamos trabajando con el MEF para que sea más ad hoc en la línea de que estas importaciones que sean de uso exclusivo para la Amazonía estén exentas de impuestos, de manera que podamos tener un mayor abaratamiento del costo del combustible en la selva”, añadió, recordando los altos costos logísticos de trasladar esos productos a zonas aisladas.

COES incorporará también a Loreto

En su misma exposición, el ministro Guillermo Shinno anunció medidas para fortalecer el suministro energético para Iquitos y la región Loreto, entre ellas la reestructuración de Electro Oriente, entre otras disposiciones.

Así, señaló que, en los próximos días, se aprobará un mecanismo legal para abrir la competencia en generación eléctrica para Iquitos, autorizando el ingreso del COES a la operación de sistema aislado y generando incentivos para el ingreso de nuevos operadores en el mercado eléctrico de la capital loretana.

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El COES es el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, encargado de la operación del sistema de generación eléctrica y del tendido de redes de alta tensión, pero que hasta ahora no incluía sistemas aislados, como los de Loreto.

proyecto para incorporar a Iquitos al SEIN. Fuente: Minem

Integrarán a Iquitos al SEIN

A mediano y largo plazo, indicó el ministro, se trabaja en un proyecto para lograr la integración de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a través de una línea de transmisión de 220 kv que la conecte con las redes en Moyobamba, lo que dará mayor fortaleza y durabilidad al abastecimiento de energía.

Añadió que, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se vienen implementando dos grandes proyectos en las regiones Amazonas y Loreto, con una inversión superior a S/ 325.7 millones, para lograr que más de 29 mil ciudadanos en 43 localidades cuenten, finalmente, con electricidad para sus hogares y actividades productivas.

Además, el ministro anunció la reestructuración de la empresa Electro Oriente, que suministra energía a Loreto, Amazonas, San Martín y la parte septentrional de Cajamarca.

Asimismo, el titular del Minem refirió que se impulsarán más inversiones en centrales solares, que ya suministran electricidad a varias zonas de Loreto y Ucayali, beneficiando a 57,400 ciudadanos.

Agregó que la masificación del gas natural hacia más regiones también constituye una prioridad absoluta, por ello, el Minem está impulsando concesiones sostenibles, tarifa única nacional y demandas ancla como la petroquímica, para descentralizar el acceso a este recurso.

También mencionó que evalúan mecanismos para ampliar la infraestructura de transporte y almacenamiento, lo que permitirá reducir la dependencia de un solo ducto y fortalecer la seguridad energética.