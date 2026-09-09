Con el agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, este lunes 7 de septiembre, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) trepó a los US$ 93.8 por barril, un alza del 35% desde inicios de agosto, que se reflejó de inmediato en nuevos incrementos en los precios de los combustibles en el Perú.

Este 8 de septiembre, las refinerías de Petroperú y Repsol registraron nuevos listados en los precios ex planta (mayoristas) de sus derivados del petróleo, con incrementos en los valores de venta de gasoholes, gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y petróleos industriales.

Así, en el caso de Petroperú, los que más subieron fueron los precios de gasolinas regular y premium, entre 0.72% y 3.66%, en plantas del interior del país, como Pisco, Talara, Piura, Salaverry, Mollendo, Tarapoto, entre otras; mientras los petróleos industriales tuvieron incrementos de 0.55 y 0.57%.

En cuanto a los gasoholes premium y regular que ofrece la petrolera estatal, se elevaron entre 1.07% y 3.48%, también en plantas de provincias como Talara, Piura, Salaverry, Mollendo, Ilo.

En tanto, el diésel tuvo alzas entre 1.53% y 1.72%, con ligeras reducciones en otras localidades como Tarapoto, Talara, Conchán y sin variaciones en Lima y Callao.

A su vez, esa empresa pública elevó el precio del gas licuado de petróleo (GLP) comercializado en su planta en Talara (y que se distribuye en regiones del norte) en 2.71%, a S/ 3.12 por kilogramo.

Esta situación a nivel mayorista ya golpea, como se ha venido informando, a los usuarios (precios minoristas). Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los últimos 12 meses, el precio del transporte de pasajeros por carretera ha subido 18.56%. Y, en general, el rubro transporte, se ha incrementado 14.79% entre septiembre 2025 y agosto último.

En general, el rubro transporte, se ha incrementado 14.79% entre septiembre 2025 y agosto último. (Foto: GEC)

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Precios ya eran hasta 80% más altos

Según un informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) al 31 de agosto último, es decir antes de este nuevo incremento, los precios de los combustibles ex planta de Petroperú ya se encontraban hasta 33.2% más elevados que la referencia internacional en el caso de sus gasoholes y gasolinas premium.

Además, el gasohol regular ya estaba también 30.0% más elevado, mientras el diésel B5 UV S.50, de uso vehicular era 21.2% más costoso. Aun así, los más caros resultaban sus petróleos residuales 6 y 500, que estaban 78.6 y 83.4% más altos que la paridad de importación.

Precios mayoristas de Petroperú vs. precios de referencia internacional. Fuente: Osinergmin

Diésel en Perú

Respecto a los precios minoristas, de acuerdo con el Análisis Económico Semanal de Hidrocarburos de Osinergmin, al 4 de setiembre, el precio del diésel a nivel de grifos, en S/ 24.74 por galón, mantenía tendencia al alza desde julio, aunque a inicios de enero se encontraba en S/ 15.00 por galón.

Sobre el precio minorista promedio del gasohol regular, la entidad reporta que estaba en torno a S/ 20.96 por galón, un 42% mayor que hace un año, y 25% más elevado que en 2024.

Evolución del precio minorista del diésel en Perú, hasta inicios de setiembre 2026. Fuente: Osinergmin

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