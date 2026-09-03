Jaime Gilinski. Foto: Jair F. Coll/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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La familia más rica de Colombia está redoblando su apuesta por el auge energético de Venezuela con un plan para tomar el control del productor de petróleo y gas GeoPark Ltd., una pequeña compañía que alcanzó un acuerdo para operar un yacimiento petrolero en el país sudamericano.

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