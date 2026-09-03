El anuncio provocó que las acciones de Geopark, con sede en Bogotá, se dispararan hasta un 12% el jueves antes de moderar sus alzas.

La familia Gilinski compró una participación del 20% en GeoPark a comienzos de este año como una vía para ingresar al negocio petrolero venezolano después de que el exlíder Nicolás Maduro fuera derrocado y detenido. El miércoles, GeoPark anunció que la familia había obtenido los derechos sobre el Bloque Bare, un yacimiento productor de crudo pesado en la Faja del Orinoco de Venezuela.

Según el acuerdo, GeoPark adquirirá inicialmente una participación del 5% en la compañía que posee el contrato de Bare y luego comprará el 95% restante en manos de los Gilinski a cambio de 42.1 millones de nuevas acciones de GeoPark. Esto dejaría a Grupo Gilinski como accionista controlador con alrededor del 56.3% de GeoPark. Las acciones se emitirán a US$ 12.22 cada una, una prima del 26% respecto del precio promedio de GeoPark en los últimos 30 días. La acción cotizaba ligeramente por debajo de ese nivel el jueves por la tarde.

El acuerdo forma parte de una iniciativa liderada por el gobierno estadounidense para reactivar la industria petrolera de Venezuela. Ejecutivos de Chevron Corp., GE Vernova Inc. y Eni SpA se unieron el miércoles al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, y a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para anunciar una serie de acuerdos destinados a aumentar la producción de crudo del país.

El multimillonario colombiano Jaime Gilinski —cuya fortuna asciende a US$ 40,300 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg— ha tomado medidas para beneficiarse de la reapertura de la economía venezolana desde la detención de Maduro, entre ellas la compra de la cadena de helados Tío Rico y un plan para aumentar los envíos colombianos a través de su compañía de alimentos envasados Nutresa S.A.

GeoPark anunció que ahora operará el campo Bare mediante un Contrato de Participación Productiva (CPP) de 25 años con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. GeoPark financiará todos los gastos de capital y operará el yacimiento a cambio de una participación neta del 65%, con derecho a vender directamente su parte del crudo. Bare produce actualmente unos 11,000 barriles diarios y tiene potencial para alcanzar hasta 95,000 barriles diarios, señaló la compañía. Bloomberg informó por primera vez la semana pasada sobre el inminente acuerdo.

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Los CPP, utilizados por primera vez bajo el régimen de Maduro, se han convertido en una pieza central de los esfuerzos de Venezuela por atraer capital extranjero a su deteriorada industria petrolera. Una reforma legal realizada este año incorporó estos contratos al marco formal de la legislación petrolera del país y otorgó a los operadores privados mayor margen para gestionar inversiones, operaciones y ventas, mientras el Estado conserva la propiedad de los recursos.

Las sanciones estadounidenses contra el sector petrolero venezolano han complicado durante mucho tiempo la inversión extranjera, lo que ha creado importantes obstáculos para nuevos acuerdos. GeoPark señaló que todavía no hay una fecha de entrada en vigor para el CPP, en parte porque la compañía aún debe cumplir requisitos regulatorios y de cumplimiento relacionados con las sanciones. Estimó que el proceso podría tardar hasta 120 días.