La familia más rica de Colombia estaría a punto de cerrar un acuerdo petrolero en Venezuela junto con GeoPark Ltd., una empresa petrolera con sede en Bogotá de la que es el mayor accionista, con una participación del 28%, según fuentes conocedoras del asunto que solicitaron el anonimato para hablar de planes confidenciales.
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