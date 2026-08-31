El inminente acuerdo entre el Grupo Gilinski y GeoPark forma parte de una oleada de inversores que se dirige hacia este país rico en recursos naturales, al que la Administración Trump está tratando de preparar para una reactivación económica.

Un representante de la familia Gilinski declinó hacer comentarios.

Se prevé que GeoPark se encargue de la explotación del yacimiento petrolífero Bare, en el estado de Anzoátegui, situado en la zona de Ayacucho, dentro del Cinturón Petrolero del Orinoco de Venezuela. El yacimiento produce crudo pesado y extrapesado, aunque la producción ha caído drásticamente tras años de falta de inversión y mantenimiento inadecuado.

GeoPark declinó hacer comentarios.

Venezuela está atrayendo acuerdos petroleros tras años de abandono, mala gestión y sanciones que han golpeado a la industria vital del país. La Administración Trump promete un cambio de rumbo tras haber orquestado la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero y colocado en su lugar a la exvicepresidenta Delcy Rodríguez.

Las empresas petroleras con contratos vigentes se apresuran a adaptarlos a la nueva ley de hidrocarburos del país, favorable a los inversores, que abre la puerta para que empresas ya establecidas, como Chevron Corp., amplíen sus áreas de explotación y para que recién llegadas, como GeoPark, establezcan sus operaciones.

El yacimiento Bare ha sido explotado por la empresa venezolana Cavallino Oil Company, propiedad de Carlos Enrique Abreu Bello, un empresario venezolano con vínculos de larga data con la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A.

A principios de este año, la familia Gilinski invirtió US$107 millones en GeoPark para posicionarse de cara a su entrada en Venezuela.

El Grupo Gilinski, liderado por el hombre más rico de Colombia, Jaime Gilinski, ya está ampliando su presencia en Venezuela a través de helados y chocolates. La inversión en GeoPark fue realizada por Jaime junto con uno de sus hijos, Gabriel.