Al cierre de agosto, la facturación de Zoomlion Perú registra un crecimiento de 168% en comparación con todo el 2025. (Foto: Zoomlion)
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Edgar Velito
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Zoomlion, multinacional china dedicada a la fabricación de maquinaria para construcción, minería y agroindustria, dio en 2026 el primer paso para ingresar al negocio minero en América Latina desde Perú. La compañía comenzó a comercializar su línea minera en el país, un segmento que proyecta ganar peso en su facturación local en los próximos años.

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