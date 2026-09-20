William Tan, gerente general adjunto de Zoomlion para América, señaló que el desempeño de la filial peruana responde a la estabilidad económica del país y a un equipo de gestión local. “Estamos abriendo el mercado minero de América Latina desde Perú. La casa matriz espera que Perú sea la base de minería de toda la región”, afirmó a Gestión durante el Expomina 2026.

Según la empresa, al cierre del 2026 habrá colocado 40 camiones mineros de 85 toneladas. En paralelo, sus camiones híbridos de 100 toneladas vienen siendo probados en proyectos mineros del norte del país. La firma sostiene que estas unidades permiten ahorrar entre 15% y 30% en consumo de combustible.

Con ello, estima que la línea minera representará el 10% de la facturación de Zoomlion Perú este año y entre 25% y 30% en 2027.

William Tan, gerente general adjunto de Zoomlion para América.

Una estrategia más allá de los camiones

Para Tan, el mercado minero peruano es uno de los más exigentes a nivel global, por su larga historia, la diversidad de minerales explotados —oro, cobre e incluso carbón— y la presencia de contratistas de América, Europa y, recientemente, de Asia.

En ese contexto, la compañía apunta a atender distintas etapas de una operación minera con sus otras líneas de negocio: movimiento de tierras, equipos de concreto, grúas y equipos de elevación.

“Estamos contratando personal y sumando camionetas de servicio en Perú. No queremos ser solo un proveedor de equipos, sino dar soluciones en cada etapa de la cadena de valor de la minería”, sostuvo. Asimismo, indicó que la firma busca socios locales para ampliar su presencia en el sector.

Según la empresa, al cierre del 2026 habrá colocado 40 camiones mineros de 85 toneladas. En paralelo, sus camiones híbridos de 100 toneladas vienen siendo probados en proyectos mineros del norte del país.

Ventas de Zoomlion superan la meta anual antes de tiempo

Al cierre de agosto, la facturación de Zoomlion Perú registra un crecimiento de 168% en comparación con todo el 2025. Para fin de año, la empresa estima que el alza llegará a 250%, con lo que sumaría tres años consecutivos de crecimiento de triple dígito en ventas. Según la compañía, ese desempeño convierte a la filial peruana en la de mayor crecimiento del grupo en América Latina.

En volumen, la compañía espera superar a fines de septiembre los 700 equipos comercializados, cifra que se había planteado como meta para todo el 2026.

En cuanto a participación de mercado, el ejecutivo indicó que varía por línea. En concreto, donde se ubican las bombas y mixers (mezcladores), alcanza cerca del 50%; mientras que en movimiento de tierras, que incluye excavadoras, cargadores frontales y tractores de oruga, bordea el 15%.

“La línea de concreto es la más fuerte del grupo. La empresa fue fundada en 1992 y su primer equipo fue una bomba estacionaria”, comentó Tan, quien recordó que el grupo adquirió —en 2008— la italiana de maquinaria para concreto CIFA y que hoy cuenta con plantas de producción en Brasil y Estados Unidos.

Mixers eléctricos: las novedades para el 2027

Precisamente en concreto, Zoomlion lanzará en noviembre de este año un mixer a gas natural diseñado para el mercado peruano, mientras que los mixers eléctricos llegarían en 2027.

Tan también mencionó el interés del grupo por traer al país su línea de camiones de bomberos, aunque se trata de un proyecto aún no confirmado.

Consultado sobre una eventual planta de producción en Perú, descartó esa posibilidad en el corto plazo. “Tenemos fábricas en Brasil y Estados Unidos por la escala de esos mercados. En Perú no está en planes por ahora, pero quizás en el futuro tengamos oportunidad de contar con una planta de ensamblaje”, señaló.

Ante la posibilidad de un Fenómeno El Niño (FEN) más intenso a inicios del próximo año, el ejecutivo indicó que la compañía ya observa en sus ventas históricas un aumento de la demanda de equipos vinculada a eventos climáticos. “En agosto y septiembre hemos recibido mucha demanda de clientes para la construcción y reforzamiento de puentes”, detalló.

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