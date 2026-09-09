El Perú busca aprovechar su potencial minero para consolidarse como un socio estratégico en las cadenas globales de suministro de minerales críticos, en un contexto de transición hacia energías limpias y creciente demanda de recursos para nuevas tecnologías, señalaron el canciller Carlos Espá y el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, durante la inauguración de ExpoMina Perú 2026.

Espá destacó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori viene impulsando un proceso de modernización y simplificación regulatoria orientado a fortalecer la competitividad y mejorar el clima de negocios.

El canciller resaltó que el Perú explota actualmente ocho minerales considerados estratégicos para la transición energética, entre ellos cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito. Estos recursos son utilizados en la fabricación de vehículos eléctricos, redes de transmisión, baterías, turbinas eólicas, paneles solares y otras tecnologías.

Sin embargo, señaló que el potencial geológico del país aún está lejos de ser desarrollado plenamente. Mencionó, entre otros recursos adicionales, al litio, níquel, cobalto, manganeso, titanio, vanadio, grafito y tierras raras.

Una cartera minera de más de US$64,000 millones

Espá indicó que las actuales carteras de exploración e inversión reflejan parte de esta oportunidad. Según detalló, el Perú cuenta con 66 proyectos de exploración y 69 proyectos de inversión minera, que en conjunto representan inversiones estimadas en más de US$64,000 millones .

“Esto significa que nuestro potencial no se encuentra únicamente en los proyectos que ya conocemos, sino también en aquello que todavía está por descubrir, por explorar, desarrollar y poner en producción”, sostuvo.

Desde la política exterior, añadió que el Perú está fortaleciendo sus alianzas internacionales en minerales críticos y minería sostenible con el objetivo de atraer inversión, tecnología y conocimiento.

El embajador de EE.UU., Bernie Navarro, resaltó el interés de su país en apoyar tecnología y valor agregado para la minería peruana. Foto: Embajada de EE.UU. en Perú.

En esa línea, mencionó los memorandos de entendimiento suscritos este año con Estados Unidos y Canadá en materia de minerales críticos y sostenibilidad minera.

El objetivo, según Espá, no es que el país se limite a ser un proveedor de materias primas. “El Perú no quiere ser únicamente un proveedor de minerales, quiere consolidarse como un socio estratégico y confiable para el desarrollo de cadenas de valor, de suministro, y añadiendo valor agregado a los recursos mineros”, afirmó.

EE.UU. apunta a fortalecer su presencia

A su turno, el embajador estadounidense Bernie Navarro sostuvo que Perú es un país “clave” para Estados Unidos por su ubicación, su importancia para la estabilidad regional y, especialmente, por su riqueza en minerales.

“Perú es clave por lo que sabemos, Perú es clave por donde está situado en el mapa, por donde está para la estabilidad de la región, pero Perú está es clave para los Estados Unidos por la riqueza en minerales. Así que, por eso estamos aquí, por eso vamos a seguir siendo parte de esta industria, y apoyando, e invirtiendo aquí en el Perú”, manifestó.

Navarro señaló que ExpoMina representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la relación económica y comercial entre ambos países. Destacó, además, el potencial de los recursos peruanos para las cadenas globales de suministro y remarcó la importancia del cobre para la transición energética, la electrificación y las nuevas tecnologías.

El diplomático también puso énfasis en la necesidad de avanzar hacia un mayor valor agregado de los minerales. En ese sentido, afirmó que Estados Unidos apoyará al Perú en el desarrollo de tecnologías que permitan que ese proceso se realice en el país.

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“Los Estados Unidos va a estar apoyando al Perú para desarrollar esas tecnologías para que eso pase aquí en el país” , sostuvo.

Navarro añadió que, bajo la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, la cooperación entre ambos países busca promover cadenas de suministro “más seguras, transparentes, competitivas y sostenibles”, con oportunidades de inversión, innovación y desarrollo.

Como parte de esta agenda, destacó el memorando de entendimiento suscrito entre Perú y Estados Unidos en materia de minerales críticos.

Tecnología para la minería del futuro

El embajador también señaló que la minería será cada vez más tecnológica y que las empresas estadounidenses pueden aportar equipos, servicios especializados, experiencia y soluciones destinadas a mejorar la eficiencia y seguridad de las operaciones, así como reducir su impacto ambiental.

Para Navarro, este proceso requiere diálogo permanente, transparencia, instituciones sólidas y una visión de largo plazo.

Por su parte, Espá sostuvo que la minería constituye una oportunidad para impulsar el crecimiento económico, generar empleo, promover innovación y contribuir al cierre de brechas sociales.

“Hoy, más que nunca, la minería representa una oportunidad histórica para el Perú”, afirmó el canciller.