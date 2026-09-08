El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, presentó este martes ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado los principales lineamientos de trabajo de la Cancillería, con énfasis en el fortalecimiento de la presencia internacional del Perú y la modernización de los servicios dirigidos a los ciudadanos.

Durante su exposición, Espá planteó recuperar la capacidad de iniciativa y liderazgo internacional del país sobre la base de sus valores y principios democráticos.

Uno de los espacios que, según explicó, permitirá impulsar esta agenda es el Foro Cuzco, iniciativa promovida por el Perú junto con el Ministerio de Cultura y con el respaldo de la Unesco.

El canciller recordó que este foro se desarrolla desde 2020 y reúne a países de América Latina y el Caribe para abordar asuntos vinculados con la protección del patrimonio cultural. La cuarta edición está prevista para julio de 2027 y reunirá a altos representantes de 15 países de la región, además de la UNESCO.

Espá indicó que el objetivo es que este espacio evolucione del intercambio de experiencias hacia la definición de criterios y posiciones comunes para reforzar la protección, recuperación y restitución del patrimonio cultural de los países latinoamericanos.

“Proteger nuestro patrimonio y proyectar nuestra cultura son, en ese sentido, dos dimensiones de una misma tarea”, afirmó durante su presentación.

El canciller destacó la modernización de los servicios consulares para los peruanos residentes en el extranjero. Foto: Cancillería.

Servicios consulares

Otro de los ejes expuestos por Espá fue la modernización y digitalización de los servicios consulares, particularmente los que atienden a los peruanos residentes en el extranjero.

El ministro mencionó entre los avances la implementación de la visa electrónica y del pasaporte de emergencia, documento que reemplazará a los salvoconductos.

“Avanzaremos en la modernización y digitalización de nuestros servicios, particularmente los servicios consulares. Ya lo hemos hecho, ya estamos avanzando”, sostuvo.

Espá remarcó que la política exterior también se materializa en los servicios que el Estado brinda a los peruanos que viven fuera del país.

LEA TAMBIÉN: Perú y Estados Unidos lanzan iniciativa bilateral para impulsar cooperación espacial

“Para millones de compatriotas en el exterior, la política exterior del Perú no es una declaración ni una simple reunión internacional. Es la calidad y oportunidad de la atención que reciben de su Estado”, señaló.

En ese sentido, afirmó que su gestión busca consolidar una Cancillería profesional, moderna y cercana a los ciudadanos, con especial atención a los sectores más vulnerables.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Constitución del Senado citará al canciller Espá y a representante de la APCI

Finalmente, el titular de Relaciones Exteriores destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Congreso y sus dos cámaras, a través de un diálogo que calificó de constructivo.

“La política exterior es una política de Estado y debe estar siempre al servicio del Perú y de los peruanos”, concluyó.