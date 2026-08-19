Perú y Estados Unidos acordaron elaborar una hoja de ruta para adelantar la llegada de ayuda ante los efectos del FEN. Foto: Cancillería.
Perú y Estados Unidos acordaron elaborar una hoja de ruta para adelantar la llegada de ayuda ante los efectos del FEN. Foto: Cancillería.
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Redacción Gestión
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Perú y Estados Unidos acordaron elaborar una hoja de ruta para anticipar la llegada de ayuda frente a los , con el objetivo de que los recursos necesarios estén disponibles antes de que las lluvias y otros impactos generen una emergencia.

El anuncio fue realizado por el y el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, tras las . El encuentro permitió presentar las necesidades del país y definir qué recursos pueden ser movilizados para enfrentar el impacto del fenómeno.

“Vamos a empezar a hacer una hoja de ruta en este momento, para que toda la ayuda vaya llegando en el momento preciso”, señaló Espá. Según explicó, la intención es evitar que el país tenga que esperar a que comiencen las lluvias para recién solicitar apoyo, situación que, dijo, ha ocurrido en años anteriores y ha generado postergaciones en la llegada de asistencia.

El canciller sostuvo que existe una coincidencia entre Perú y las agencias estadounidenses respecto del diagnóstico sobre los efectos del FEN y las necesidades que enfrentará el país. En ese sentido, destacó el nivel de conocimiento científico mostrado por los representantes de Estados Unidos durante las conversaciones.

Espá indicó que Perú cuenta con un diagnóstico sobre las zonas que serán afectadas, incluyendo ríos que podrían desbordarse, quebradas que podrían activarse y áreas agrícolas expuestas a los efectos del fenómeno.

¿Qué ayuda ofreció Estados Unidos?

De acuerdo con el canciller, la cooperación que se está coordinando con las diferentes agencias estadounidenses contempla equipamiento, conocimiento, capacidades y apoyo mediante sobrevuelos, entre otros recursos que serán definidos dentro de la hoja de ruta.

La asistencia estará orientada a tres etapas: prevención, mitigación y respuesta inmediata frente a la emergencia.

“En las próximas semanas y meses van a empezar a llegar estas ayudas, tanto en equipamiento como en conocimiento, capacidad y sobrevuelo, todo lo necesario para la prevención, la mitigación y la respuesta inmediata cuando se produzca la emergencia”, explicó Espá.

El destacó que uno de los principales resultados de la reunión fue haber reunido a distintas agencias estadounidenses para revisar, de manera conjunta, las necesidades que enfrenta Perú y determinar qué recursos pueden ser movilizados con anticipación.

Perú y Estados Unidos acordaron elaborar una hoja de ruta para adelantar la llegada de ayuda ante los efectos del FEN. Foto: Embajador Bernie Navarro/X.
Perú y Estados Unidos acordaron elaborar una hoja de ruta para adelantar la llegada de ayuda ante los efectos del FEN. Foto: Embajador Bernie Navarro/X.

“Los resultados se van a ver todos los días”, afirmó Navarro, quien consideró importante que las agencias de su país puedan identificar desde ahora los requerimientos y preparar los recursos antes de que se produzca una emergencia.

Entre los aspectos analizados se encuentran también los efectos sanitarios derivados de las lluvias y el agua estancada. .

La lógica, según el diplomático, es actuar antes de que estos problemas se agraven. “Si podemos enfrentar eso ahora y poner los recursos antes del problema, estamos en mejor posición”, sostuvo.

También se abordó la necesidad de contar con equipamiento para responder ante posibles incendios. Navarro señaló que Estados Unidos dispone de equipos en la embajada y que se revisó cómo podrían ser utilizados ante las necesidades que puedan presentarse.

EE.UU. alista buque hospitalario para febrero

Navarro señaló que Estados Unidos considera que Perú se encuentra ahora en una mejor posición para enfrentar los efectos del FEN debido a las acciones que se están tomando antes de que el fenómeno alcance su mayor impacto.

“Estamos en un momento mejor que antes para combatir los efectos del Niño porque vamos a estar más preparados hasta que llegue”, afirmó el embajador, quien destacó el carácter preventivo de las medidas que se están coordinando entre ambos países.

Entre las principales acciones se encuentra la llegada, en febrero del próximo año, de un buque hospitalario estadounidense, que será destinado a brindar atención médica en la zona norte del país. Según Navarro, su llegada coincidirá con el periodo en el que se prevé el pico de los efectos del FEN y permitirá reforzar la capacidad de respuesta sanitaria.

“Una de las cosas más grandes que está haciendo Estados Unidos es traer el buque (...) en febrero, que es cuando creemos que va a ser el pico del problema con el Niño. Eso lo vamos a posicionar con el norte del país”, explicó.

El canciller Carlos Espá señaló que la cooperación estadounidense incluirá equipamiento, conocimiento, capacidades y sobrevuelos. Foto: Cancillería.
El canciller Carlos Espá señaló que la cooperación estadounidense incluirá equipamiento, conocimiento, capacidades y sobrevuelos. Foto: Cancillería.

El diplomático también adelantó que este lunes viajará a Piura junto con su equipo para revisar en el terreno las acciones preventivas que pueden implementarse. La región es considerada como uno de los principales puntos de impacto del fenómeno.

“Sabemos que va a ser el punto cero del problema que vamos a enfrentar”, sostuvo Navarro. El embajador remarcó que ambos países están trabajando con anticipación y calificó las acciones que vienen desarrollando como un esfuerzo “bien proactivo” para enfrentar los efectos del FEN.

La estrategia planteada apunta, de esta manera, a que la cooperación no se active únicamente cuando ocurra una emergencia, sino que permita adelantar recursos y capacidades a partir del diagnóstico de los efectos que tendrá el fenómeno en el país.

Seguridad ciudadana también está en la agenda

La cooperación entre Perú y Estados Unidos no se limitaría a la respuesta frente al FEN. Durante el encuentro también se abordó la situación de inseguridad ciudadana y la posibilidad de establecer acuerdos adicionales en esta materia.

Navarro afirmó que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump para gestionar los recursos que sean necesarios para apoyar a Perú en seguridad.

“El presidente Trump me ha empoderado para traer los recursos que hagan falta para apoyar en el tema de seguridad”, afirmó el embajador.

Según Navarro, la posición del Gobierno estadounidense es que la seguridad constituye una condición para alcanzar estabilidad y, posteriormente, prosperidad. En ese sentido, remarcó que un Perú estable y próspero también resulta favorable para Estados Unidos.

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