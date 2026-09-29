La presencia del Fenómeno El Niño Costero continuará en el Perú hasta el otoño de 2027 y podría llevar las temperaturas de la costa a nuevos niveles máximos, según la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

En un comunicado emitido tras su reunión del lunes 28 de septiembre, la entidad señaló que la magnitud “extraordinaria” del episodio meteorológico recién disminuiría hacia el otoño del próximo año. Para el verano de 2027, además, anticipó una “alta probabilidad de registrar nuevos récords” de temperatura en el litoral peruano.

Las proyecciones de ENFEN consideran distintos escenarios para los próximos meses, tomando en cuenta principalmente la evolución de las temperaturas del mar y sus efectos sobre el clima, los recursos hidrobiológicos y los caudales de los ríos.

Cambios en las especies marinas

En las próximas semanas, ENFEN prevé un incremento de la presencia de especies de aguas cálidas en el centro y sur del mar peruano, desplazándose hacia el sur de sus zonas habituales de distribución.

El organismo estima que frente al litoral peruano habrá disponibilidad de bonito y de especies vinculadas a aguas ecuatoriales, como pez sierra y samasa. Asimismo, especies oceánicas como perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla podrían acercarse a la costa.

El organismo también proyecta lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central entre octubre y diciembre. (Foto: Archivo/EFE)

Lluvias y caudales entre octubre y diciembre

Para el periodo comprendido entre octubre y diciembre, ENFEN proyecta un aumento de los caudales por encima de sus valores habituales en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, principalmente.

El pronóstico contempla precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, la costa central y los valles de la vertiente occidental andina norte.

La entidad tampoco descarta episodios puntuales de lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente en la costa norte. Como referencia, menciona las precipitaciones que se han registrado recientemente en la zona costera de Tumbes.

En contraste, la sierra sur y la Amazonía presentarían precipitaciones y caudales entre normales e inferiores a sus promedios. En la región hidrográfica del lago Titicaca, los caudales podrían ubicarse por debajo de lo habitual.

¿Qué se espera para el verano de 2027?

Durante el verano del próximo año, ENFEN prevé precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte y central, así como en la sierra norte occidental.

La situación sería distinta en la sierra sur y la Amazonía, donde se anticipan condiciones deficitarias en términos hidrográficos, con menores precipitaciones y riesgo de sequía.

En cuanto a las temperaturas del aire, el organismo estima que durante el verano de 2027 serán “muy superiores a sus valores habituales en toda la costa peruana”.

Bajo este escenario, ENFEN señala que existe una alta probabilidad de que se registren nuevos récords de temperatura.

Ante estas condiciones, la entidad recomendó considerar los escenarios de riesgo actualizados a partir de los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, con el objetivo de adoptar medidas de reducción del riesgo de desastres y preparación ante posibles peligros.

Asimismo, pidió a autoridades y ciudadanía consultar la información oficial de ENFEN y de las entidades técnico-científicas del país. También puso a disposición de los sectores oficiales la herramienta virtual Visor Indeci.