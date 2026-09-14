La Comisión multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), luego de analizar la evolución reciente de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico Tropical y los pronósticos climáticos tanto nacionales como internacionales, mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”.

Sostuvo que El Niño Costero continuaría hasta mediados de otoño de 2027, por lo pronto, con la más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria de setiembre 2026 a enero de 2027.

Añadió que entre febrero y marzo, el evento se mantendría entre la magnitud fuerte y extraordinaria. Posteriormente, declinaría gradualmente hacia la condición neutra.

Para el trimestre setiembre–noviembre se prevé que las temperaturas del aire se mantengan muy superiores a las habituales en la costa peruana, registrando nuevos récords.

Con relación a las lluvias, se esperan condiciones por encima de lo normal en la costa norte, con posibles episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde noviembre. En la sierra sur y sectores de la Amazonía se prevé condiciones de lluvias de normal a inferior.

El Niño Costero continuaría hasta mediados de otoño de 2027, por lo pronto, con la más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria de setiembre 2026 a enero de 2027. . Foto: Agencia Andina

Los ríos durante El Niño

Los ríos en la región hidrográfica del Pacífico presentarían en promedio caudales sobre lo normal en el norte principalmente desde noviembre, mientras que, las zonas centro y sur, incluyendo las regiones hidrográficas del Amazonas y Titicaca, predominaría condiciones de normal a inferior.

La anchoveta se mantendría replegada

En relación a los recursos pesqueros, se espera que en las próximas semanas la anchoveta de la región norte centro permanezca profundizada y replegada en la zona costera. Frente a la costa central, se mantendrá la disponibilidad de especies asociadas a aguas ecuatoriales (peces sierra y samasa) y oceánicas (perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla), entre otros.

Enfen recomendó a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes a fin de adoptar las medidas para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones para la respuesta ante peligros inminente