El tránsito vehicular permanece restringido en la carretera Federico Basadre, que conecta Pucallpa con Tingo María, debido a los derrumbes provocados por las lluvias en distintos sectores de la ruta. La emergencia dificulta el desplazamiento de vehículos entre Puente Chino y Aguaytía, en la provincia ucayalina de Padre Abad.

Provías Nacional informó que uno de los deslizamientos ocurrió durante la mañana de este lunes 14 de septiembre en el sector Hidayacu, entre los kilómetros 425+850 y 425+900 de la ruta nacional PE-5N. Rocas, tierra y lodo cayeron sobre la vía, por lo que el tránsito tuvo que ser controlado mientras se atendía la emergencia, informó laa Agencia Andina.

Personal y maquinaria pesada fueron desplazados hasta el lugar para realizar los trabajos de limpieza y retirar el material acumulado. Un cargador frontal interviene en el tramo afectado, mientras vigías regulan el paso de los vehículos para reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Las autoridades recomendaron manejar con precaución, respetar las indicaciones de los vigías y evitar maniobras peligrosas mientras continúan las labores de limpieza. (Foto referencial/ Andina)

Otro huaico fue reportado en el sector Velo de la Novia, cerca del túnel Boquerón, también en Aguaytía. La caída de material afectó la circulación y obligó a los conductores que viajan entre Pucallpa y Tingo María a detenerse o avanzar de manera restringida.

Las autoridades recomendaron manejar con precaución, respetar las indicaciones de los vigías y evitar maniobras peligrosas mientras continúan las labores. Los usuarios deberán consultar el estado de la carretera antes de iniciar el viaje, debido a que las lluvias podrían ocasionar nuevos deslizamientos en la zona.