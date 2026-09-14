Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
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Redacción Gestión
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El premier Luis Galarreta afirmó que el Ejecutivo busca construir acuerdos con la Cámara de Diputados para avanzar en medidas que permitan atender las principales necesidades de los ciudadanos.

“Lo que prometió la presidenta Keiko Fujimori lo vamos a cumplir, las promesas de campaña las vamos a cumplir (…) nuestra vocación es el diálogo y llegar a consensos”, sostuvo.

Agregó que ni la presidenta ni el gabinete ministerial actúa por presiones, manifestó Luis Galarreta al programa Panorama.

Diálogo con bancadas

La semana pasada, el planteadas por el gobierno de Keiko Fujimori.

Como parte de estas reuniones, sostuvo un encuentro con diputados de Renovación Popular, la cual tuvo como objetivo avanzar en el respaldo a la solicitud de atribuciones para el Ejecutivo.

Las facultades legislativas planteadas buscan fortalecer las acciones contra el crimen organizado. También contemplan medidas orientadas a dinamizar la economía.

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