El premier Luis Galarreta afirmó que el Ejecutivo busca construir acuerdos con la Cámara de Diputados para avanzar en medidas que permitan atender las principales necesidades de los ciudadanos.

Indicó que estas medidas son: enfrentar la criminalidad, responder ante el fenómeno El Niño y modernizar el Estado. Además, aseguró que el Gobierno cumplirá sus promesas de campaña, con o sin delegación de facultades.

“Lo que prometió la presidenta Keiko Fujimori lo vamos a cumplir, las promesas de campaña las vamos a cumplir (…) nuestra vocación es el diálogo y llegar a consensos”, sostuvo.

Agregó que ni la presidenta ni el gabinete ministerial actúa por presiones, manifestó Luis Galarreta al programa Panorama.

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Diálogo con bancadas

La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros inició la ronda de diálogo con las bancadas parlamentarias para impulsar la aprobación de facultades legislativas planteadas por el gobierno de Keiko Fujimori.

Como parte de estas reuniones, sostuvo un encuentro con diputados de Renovación Popular, la cual tuvo como objetivo avanzar en el respaldo a la solicitud de atribuciones para el Ejecutivo.

Las facultades legislativas planteadas buscan fortalecer las acciones contra el crimen organizado. También contemplan medidas orientadas a dinamizar la economía.

Asimismo, otro de los objetivos es ejecutar disposiciones para reducir el impacto que podría generar el fenómeno El Niño en el país.