El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, invitó formalmente a las bancadas de la Cámara de Diputados a una ronda de reuniones para dialogar sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

La invitación fue formalizada mediante oficios dirigidos a los voceros de las bancadas de Ahora Nación, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno.

El premier señaló que los ministros de Estado también están dispuestos al diálogo con los parlamentarios y brindar el sustento técnico de las medidas planteadas por el Gobierno. En ese sentido, solicitó a los portavoces de cada bancada a definir la fecha y hora para llevar a cabo los encuentros.

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¿De qué trata el pedido de Facultades legislativas?

La solicitud del Ejecutivo contempla un plazo de 120 días calendario para legislar en ocho materias. Entre ellas figuran medidas orientadas al combate contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, así como la gestión del riesgo de desastres.

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El pedido también incluye facultades para impulsar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (MYPE), promover el empleo y la productividad, modernizar el Estado y avanzar en la simplificación administrativa y la transformación digital.