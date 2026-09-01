Delegación de facultades. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo para que las organizaciones criminales sean catalogadas como terroristas permitirá que las Fuerzas Armadas tengan “tranquilidad” para actuar contra estos grupos, en apoyo de la Policía Nacional, frente al avance de la delincuencia.

La medida forma parte del proyecto de delegación de facultades legislativas presentado al Congreso y plantea establecer un marco legal para declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, además de fijar disposiciones para su clasificación y registro. Según Galarreta, esto también permitiría contar con cooperación internacional para enfrentar a grupos delictivos transnacionales como el Tren de Aragua.

El premier señaló que el paquete contempla, además, que las Fuerzas Armadas puedan realizar acciones de control en las fronteras y vigilancia en los exteriores de los establecimientos penitenciarios. A ello se suma la unificación de las labores de inteligencia y el fortalecimiento tecnológico de los agentes del orden, con herramientas como drones y cámaras para las comisarías.

Galarreta indicó que la colaboración entre las FF.AA. y la Policía Nacional será más estrecha y efectiva. En materia penitenciaria, adelantó que el Ejecutivo viene identificando hangares en desuso ubicados en terrenos de las Fuerzas Armadas que podrían ser utilizados para trasladar a internos de baja peligrosidad, con el objetivo de reducir el hacinamiento y reservar los penales de alta seguridad para integrantes de organizaciones criminales.

“La democracia no tiene que ser débil contra los delincuentes”, afirmó el titular de la PCM, quien también planteó sanciones más severas para los internos cuyos grupos continúen atentando contra la seguridad ciudadana.

Lo ocurrido en Trujillo

La discusión sobre la respuesta del Estado frente al crimen ocurre pocos días después del secuestro de un empresario minero en Trujillo. El hecho, registrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto de 2026, dejó cuatro personas muertas y al empresario minero Jenss Lara retenido por sus captores.

Lara fue liberado la tarde del lunes y regresó a su domicilio por sus propios medios, luego de permanecer más de 30 horas retenido.

Sobre su ausencia en Trujillo durante los primeros momentos posteriores al secuestro, Astudillo explicó que había sido convocado, junto con el premier y el ministro de Defensa, a una reunión con la presidenta de la República. Añadió que, además, atravesaba una situación familiar que requería su atención.

Delegación de facultades, a la espera del Congreso

El Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta, solicitó al Congreso facultades legislativas por un periodo de 120 días. El Proyecto de Ley N.° 00098-2026-2031-CD contempla 66 pedidos específicos, enfocados principalmente en seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias climáticas.

El Gobierno tuvo que subsanar inicialmente la falta del documento formal que acreditaba la aprobación del pedido por parte del Consejo de Ministros. Para ello, remitió el 31 de agosto una copia certificada del acta correspondiente.

Tras esta subsanación, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente con el objetivo de agilizar el debate y el trámite de la iniciativa.

Además de las medidas contra el crimen organizado, el paquete incluye propuestas vinculadas con la simplificación administrativa, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, la promoción del empleo y la prevención frente al Fenómeno El Niño.

ComexPerú respalda pedido

ComexPerú consideró que el pedido de facultades representa una oportunidad para enfrentar la inseguridad y destrabar reformas pendientes. El gremio señaló que el país necesita reglas más simples y menos barreras para producir, invertir y avanzar en la formalización.

La organización empresarial destacó que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad, debido a que la inseguridad no solo afecta a las familias, sino también a emprendedores y empresas. En ese sentido, sostuvo que las facultades deben permitir una respuesta firme frente al crimen organizado.

ComexPerú también planteó que las facultades sirvan para reducir barreras burocráticas, simplificar regulaciones y mejorar la eficiencia del Estado. En materia tributaria, consideró que el objetivo debe ser ampliar la base mediante el crecimiento y la formalización, antes que incrementar las cargas sobre quienes ya cumplen.

Benavides pide incluir formalización minera

Por su parte, Roque Benavides, presidente de Expomina Perú 2026, consideró indispensable que el pedido de facultades incorpore medidas para impulsar la formalización minera. Entre ellas, planteó una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y una mayor exigencia para quienes buscan ingresar al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Benavides sostuvo que la informalidad constituye un problema relevante para la economía peruana y que la minería ilegal genera impactos económicos, sociales y ambientales. También señaló que el Ministerio de Energía y Minas debería asumir un papel articulador para destrabar proyectos y avanzar hacia una verdadera Ventanilla Única.

El empresario consideró, asimismo, que la simplificación de trámites debe formar parte de las facultades solicitadas por el Gobierno. Según indicó, agilizar los procesos y permisos permitiría impulsar inversiones mineras y también promover la exploración.