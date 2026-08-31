El Poder Ejecutivo anunció el despliegue de efectivos de la Policía Nacional para realizar operativos en la región La Libertad, incluidos agentes movilizados desde Lima, tras el ataque armado y secuestro a un empresario perpetuado en Trujillo.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, remarcó la urgencia de obtener facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.

“Lo que quiero dejar claro es justamente la necesidad y la urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy día es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales”, señaló en declaraciones a la prensa.

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que ministro de Defensa viajará a La Libertad para coordinar las acciones que se ejecutarán con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, adelantó que se buscará identificar a los presuntos cabecillas de los hechos violentos ocurridos en la región y que se informará sobre las medidas tras recibir los reportes de las autoridades.

Galarreta sostuvo que también se evaluará acciones para reforzar el control de los perímetros de los penales y facilitar el acceso de la Policía Nacional del Perú a información clasificada de inteligencia.

“Esto es un mensaje a estos delincuentes, nosotros como Estado no vamos a parar de enfrentarlos, simplemente estamos esperando la delegación de facultades y en el camino ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, puntualizó.