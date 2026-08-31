Galarreta insiste en facultades para reforzar inteligencia tras secuestro de empresario en Trujillo. (Foto: Congreso)
Galarreta insiste en facultades para reforzar inteligencia tras secuestro de empresario en Trujillo. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

tras el ataque armado y secuestro a un empresario perpetuado en Trujillo.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta,

“Lo que quiero dejar claro es justamente la necesidad y la urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy día es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales”, señaló en declaraciones a la prensa.

para coordinar las acciones que se ejecutarán con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, adelantó que se buscará identificar a los presuntos cabecillas de los hechos violentos ocurridos en la región y que se informará sobre las medidas tras recibir los reportes de las autoridades.

Galarreta sostuvo que también se evaluará acciones para reforzar el control de los perímetros de los penales y facilitar el acceso de la Policía Nacional del Perú a información clasificada de inteligencia.

“Esto es un mensaje a estos delincuentes, nosotros como Estado no vamos a parar de enfrentarlos, simplemente estamos esperando la delegación de facultades y en el camino ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, puntualizó.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, adelantó que se buscará identificar a los presuntos cabecillas de los hechos violentos ocurridos en la región La Libertad. (Foto: PCM)
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, adelantó que se buscará identificar a los presuntos cabecillas de los hechos violentos ocurridos en la región La Libertad. (Foto: PCM)

TE PUEDE INTERESAR

Amplían hasta 30 de septiembre plazo para Encuesta Económica Anual 2026
Presupuesto 2027: convocan a Pleno para que el Gobierno explique cómo utilizará los recursos
Facultades legislativas: conozca a detalle el plan presentado por el Gobierno

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.