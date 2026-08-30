La presidenta Keiko Fujimori durante su visita a la región Puno anunció la construcción de una planta procesadora de fibra de alpaca, vicuña y llama, así como acciones para impulsar la carretera Macusani-Nuñoa.

La jefa de Estado destacó la importancia de que el Gobierno mantenga una presencia cercana a los productores y otorgue mayor visibilidad a una actividad fundamental para la economía puneña.

“Macusani es la capital de la alpaca del Perú y el mundo y por eso hemos querido venir físicamente a estar aquí para darle esa importancia y relevancia a esta feria que ustedes realizan”, afirmó en la clausura de la XXXI Feria Nacional de Camélidos Sudamericanos, Productos Agropecuarios y Artesanales de Macusani (FECASAM 2026), desarrollada en el campo ferial Julio E. Barreda Aragón, en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya.

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En ese contexto, anunció una nueva infraestructura destinada a generar mayor valor agregado para la producción local. “Es importante seguir con una política de repoblamiento y mejoramiento de nuestros camélidos, pero además anuncio la construcción de la planta procesadora de fibra de alpaca, vicuña y llama”, manifestó.

La mandataria remarcó que estas acciones buscan traducirse directamente en mejores condiciones para las familias productoras. “Tenemos que incrementar la producción, vender mejor y ganar más recursos para ustedes, porque eso significará más empleo, más ingresos y más oportunidades para las familias de la provincia de Carabaya”, sostuvo.

Asimismo, ratificó el respaldo del Gobierno a proyectos largamente esperados para mejorar la conectividad y ampliar las oportunidades de desarrollo en la provincia. “Vamos a hacer realidad la carretera doble vía Macusani-Nuñoa, que va a unir a las provincias de Melgar y Carabaya, y darle impulso a la comisión investigadora para hacer realidad la universidad que tantos años lleva esperando”, expresó.

Resultados de encuestas

En otro momento, consultada por la prensa sobre las recientes cifras de las encuestas, la presidenta Fujimori señaló que las recibe con gratitud y humildad, y remarcó que la prioridad de su gestión es mostrar resultados y mantener una presencia cercana a la población.

En ese sentido, sostuvo que su Gobierno busca atender con mayor presencia y obras las necesidades de Puno y de las demás regiones del sur del país.

Jefa de Estado indicó que se dará impulso a la comisión investigadora para hacer realidad la universidad que tantos años se lleva esperando en Macusani. Foto: Presidencia

“Comprendemos que hay una situación de dolor y de abandono, porque en los últimos gobiernos no se le dio la prioridad a toda la zona sur. En ese entendido, tenemos que venir mucho más y traer más obras. Creo que eso es lo que la población de Puno y de toda la región sur de nuestro país va a ir viendo de parte de nuestro Gobierno”, enfatizó.

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A su turno el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, anunció que en las próximas semanas se instalará una oficina para atender a los pequeños productores de alpaca, llama y vicuña de la región. “Lo que queremos es atender a los productores in situ, como usted señora presidenta nos ha solicitado”, subrayó.