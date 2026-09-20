El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió mediante sorteo público el orden de participación de las 26 organizaciones políticas que intervendrán en el debate electoral por la Municipalidad Metropolitana de Lima, de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El encuentro se desarrollará en dos jornadas: el lunes 21 y el martes 22 de septiembre, con 13 agrupaciones en cada fecha. Los candidatos expondrán sus propuestas y participarán en distintos bloques de interacción, preguntas ciudadanas y cierre.

Entre los temas que serán abordados durante el debate figuran asuntos vinculados con la gestión de la capital, como seguridad ciudadana, infraestructura, desarrollo urbano y gestión del riesgo de desastres, entre otros.

LEA TAMBIÉN: JNE debatirá si alcaldes que postulan como regidores pueden volver a recibir credencial

¿Qué partidos participarán el lunes 21 de septiembre?

El primer grupo quedó conformado por las siguientes organizaciones, en el orden establecido por el sorteo:

Partido Cívico Obras Coalición Transformadora Tierra Verde Partido Morado Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) Partido Democrático Somos Perú Juntos por el Perú Partido Político Pueblo Consciente Batalla Perú Alianza para el Progreso (APP) Partido Patriótico del Perú Ahora Nación Partido Demócrata Verde Podemos Perú

El JNE sorteó el orden de participación de las 26 organizaciones políticas que debatirán por la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Foto: Mario Zapata / GEC)

Habrá cuatro bloques

El encuentro se dividirá en cuatro bloques y los moderadores serán los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna.

Visión de Lima: cada candidato contará con un minuto y medio para presentar su visión de la capital.

Interacción: los participantes se distribuirán en duplas y una terna para formular preguntas, responder y realizar réplicas durante tres minutos.

Pregunta ciudadana: los candidatos responderán dos interrogantes escogidas por el JNE entre las 4,921 preguntas recibidas mediante la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.

Este bloque tendrá los segmentos:

- 3A, Pregunta ciudadana

- 3B, Sin rodeos.

Mensaje final: cada postulante tendrá un minuto y medio para realizar su intervención de cierre.

Fuente: JNE:

¿Cuáles serán las duplas?

Enn el caso del segmento 3A, “Pregunta ciudadana”, el JNE estableció los siguientes grupos:

- Partido Patriótico del Perú vs. Podemos Perú.

- Alianza para el Progreso vs. Partido Político Pueblo Consciente.

- Tierra Verde vs. Somos Perú.

- Partido Morado vs. Obras.

- Frepap vs. Ahora Nación.

- Juntos por el Perú vs. Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú.

Funete: JNE

¿Cuáles serán los grupos para el segnerto 3A ?

Para el segmento 3A, “Pregunta ciudadana”, el JNE estableció los siguientes grupos:

Frepap vs. Podemos Perú.

Alianza para el Progreso vs. Partido Patriótico del Perú.

Somos Perú vs. Ahora Nación.

Obras vs. Juntos por el Perú.

Partido Político Pueblo Consciente vs. Tierra Verde.

Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú vs. Partido Morado.

Fuente:JNE





¿CÓMO será el BLOQUE 3B “SIN RODEOS” DEL DEBATE?

En el segmento 3B, denominado “Sin rodeos”, los candidatos deberán responder las preguntas con sí o no y explicar posteriormente el motivo de su respuesta.

Las duplas serán:

Alianza para el Progreso vs. Partido Morado.

Frepap vs. Ahora Nación.

Obras vs. Somos Perú.

Partido Demócrata Verde vs. Podemos Perú.

Partido Patriótico del Perú vs. Tierra Verde.

Partido Político Pueblo Consciente vs. Batalla Perú vs. Juntos por el Perú.





¿Quiénes debatirán el martes 22 de septiembre?

La segunda jornada reunirá a las siguientes 13 agrupaciones:

Partido del Buen Gobierno Partido Popular Cristiano (PPC) Avanza País - Partido de Integración Social Renovación Popular Alianza Electoral Venceremos Fuerza Ciudadana Acción Popular Partido Político Nacional Perú Libre Visión Perú Partido Aprista Peruano Progresemos Partido Frente de la Esperanza 2021 Fuerza Popular

En esta segunda jornada figura Renovación Popular, agrupación que participará con Rafael López Aliaga en condición de primer regidor, mientras que Perú Libre también acudirá sin un candidato directo a la alcaldía, de acuerdo con la información difundida sobre la organización del debate.