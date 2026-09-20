El calendario vinícola global nos convoca hoy a rendir tributo a una de las variedades más fascinantes, incomprendidas y codiciadas del planeta: la Garnacha. Celebrar el día internacional de la Garnacha —cada tercer viernes de setiembre— es abrir un debate necesario sobre la memoria histórica del vino, la urgencia de la resiliencia agrícola ante el cambio climático y, de manera muy especial, el idilio que esta uva está llamada a protagonizar con la gastronomía más aclamada del mundo: la peruana.

Para entender el valor actual de la Garnacha (o Grenache, como la bautizó el mercado anglosajón), debemos despojarnos de viejos prejuicios. Durante décadas, el circuito comercial la confinó al rol secundario de “uva de mezcla”, un motor rústico utilizado para aportar alcohol, volumen y color frutal a ensambles dominados por otras variedades.

Se le acusaba de oxidarse con facilidad, de carecer de la estructura aristocrática del Cabernet Sauvignon o de la finura mística del Pinot Noir. Qué miopía tan grande. Hoy, la Garnacha vive una edad de oro indiscutible, una metamorfosis que la ha transformado de uva de granel en el fetiche de los sumilleres y críticos más exigentes.

Enólogo Rafael Canizares en un vivero de garnacha.

El viaje de una cepa nómada: De Aragón al mundo

El alma de la Garnacha es mediterránea, itinerante y profundamente ligada a la historia. Aunque el Valle del Ródano en Francia —con Châteauneuf-du-Pape a la cabeza— la encumbró a la categoría de mito líquido, las investigaciones ampelográficas hacen justicia: su cuna es la Corona de Aragón, en la España medieval. Desde allí se expandió por el Mediterráneo, echando raíces en Cerdeña (bajo el nombre de Cannonau) y cruzando continentes hasta el valle de Barossa en Australia y las costas de California.

¿Dónde reside su complejidad? La Garnacha es un camaleón con memoria. Cuando se cultiva en viñedos viejos de secano, plantados en vaso sobre suelos pobres de pizarra o arcilla, la planta autorregula su vigor. Es allí donde ocurre la magia. El rendimiento baja, pero la concentración se eleva a niveles sublimes.

En copa, una gran Garnacha despliega una paleta aromática embriagadora: frambuesas silvestres, cerezas maduras, notas de matorral mediterráneo, tomillo, lavanda y un fondo inconfundible de pimienta blanca. En boca, desafía los sentidos: su color puede ser translúcido, engañando al ojo con una aparente ligereza, pero el paladar se encuentra con un vino carnoso, de acidez vibrante, taninos sedosos y un final largo, cálido y envolvente.

La uva del futuro en la era del cambio climático

Más allá de su incuestionable estatus hedonista, la Garnacha posee una virtud política y ecológica que la convierte en la uva del futuro: su extraordinaria resiliencia. En un escenario de calentamiento global, donde los viñedos del mundo sufren sequías extremas y olas de calor sin precedentes, la Garnacha se erige como un bastión de supervivencia. Sus raíces profundas buscan el agua en lo más recóndito de la tierra, tolera el estrés hídrico de forma ejemplar y madura con soltura bajo cielos implacables sin perder su tipicidad. Apostar por la Garnacha hoy es apostar por una viticultura sostenible, inteligente y adaptada a los desafíos del mañana.

La Garnacha en la gastronomía peruana

Es precisamente esta complejidad y versatilidad lo que nos obliga a plantear su rol en la mesa peruana. Lima, considerada la capital gastronómica de América, exige vinos que no compitan con la comida, sino que dialoguen con ella. Tradicionalmente, el consumidor peruano ha estado fuertemente fidelizado al Malbec o al Cabernet Sauvignon. Sin embargo, la despensa y el paladar de nuestro país demandan una paleta de maridaje mucho más dinámica. Aquí es donde la Garnacha reclama su trono.

La cocina peruana es un festival de contrastes: acidez, picante, umami, texturas crujientes y especiados intensos. Los tintos con exceso de madera o taninos secantes suelen chocar violentamente con el ají y las preparaciones criollas. La Garnacha, con su frutosidad explosiva, su tanino amable y su cuerpo redondo, actúa como un bálsamo y un potenciador de sabores.

Pensemos en los clásicos de nuestra identidad. Un lomo saltado, con ese ahumado del wok, el dulzor de la cebolla y el toque del ají amarillo, encuentra en una Garnacha de cuerpo medio —con su carácter frutal y especiado— el eco perfecto. El vino abraza la jugosidad de la carne sin aplastar la frescura del tomate y la cebolla.

Si nos trasladamos a la cocina norteña, un seco de cabrito con frijoles o un arroz con pato demandan un vino que corte la suntuosidad del plato sin saturar el paladar; las Garnachas del Priorat o de la Sierra de Gredos, con su frescura mineral y tensión, limpian la grasa y elevan las notas de las hierbas como el culantro. Incluso en la compleja categoría de los adobos y las carnes confitadas de la cocina arequipeña, los sutiles toques de pimienta y fruta madura de la Garnacha crean una sinergia perfecta.

No podemos olvidar su vertiente rosada. Los rosados de Garnacha —frescos, con notas de granada y piel de cítricos— son quizás las armas secretas más potentes para un sommelier en el Perú. Son el puente ideal para la cocina Nikkei, el tiradito con sutiles toques de rocoto, o un Anticucho de corazón al plato donde la textura de la carne y el aderezo de panca exigen frescura y carácter a partes iguales.

Mirando hacia el futuro, el romance de la Garnacha con el Perú no debería limitarse a las importaciones. El mapa del vino peruano está en plena ebullición, redescubriendo terruños y desafiando la geografía en valles altos y desiertos costeros. Si la Garnacha ha demostrado ser la reina de la adaptación en climas áridos y suelos difíciles, ¿por qué no imaginar un futuro donde los valles de Ica, Moquegua, Tacna o los nuevos proyectos de altura en la sierra alberguen hectáreas de esta variedad? Su resistencia a la sequía y su afinidad con el sol directo la convierten en una candidata natural para enriquecer la identidad del vino patrimonial peruano, dialogando de tú a tú con nuestras históricas uvas pisqueras y criollas.

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La hora de catar

Para entender este poder transformador en el paladar moderno, basta con servir una copa de Quinta del ’67 de Bodega Volver (D.O. Almansa). Elaborado por el enólogo Rafael Cañizares a partir de viñedos viejos de Garnacha Tintorera plantados en vaso entre 1970 y 1980, este vino es un monumento a la opulencia bien entendida. Al ser una de las pocas uvas en el mundo con pulpa coloreada, el vino tiñe la copa con un púrpura impenetrable, desplegando una explosión de frutas negras maduras, notas balsámicas, chocolate y regaliz. Su paso por boca, madurado durante 14 meses en roble francés, revela unos taninos sedosos y una opulencia frutal que funcionaría como el broche de oro definitivo al lado de un untuoso Seco de Cabrito norteño o la complejidad especiada de un Adobo arequipeño. En cada sorbo de este gigante mediterráneo se sintetiza la tesis de este artículo: la Garnacha no busca ser sutil, busca ser inolvidable, demostrando que su complejidad histórica tiene un futuro brillante y asegurado en la gran mesa peruana.

Carpe Vinum “Aprovecha el vino”.