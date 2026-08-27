Local El Hornero en Chacarilla se inaugurará en setiembre, informó su dueño, Armando Tafu.
Local El Hornero en Chacarilla se inaugurará en setiembre, informó su dueño, Armando Tafu.
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Melina Bertocchi Bertocchi
Melina Bertocchi Bertocchi

“Todavía no me siento satisfecho con lo que hemos logrado”, dice Armando Tafur mientras conversamos en el segundo piso del local de Chacarilla que está a punto de inaugurar. Con una capacidad para atender a 1,200 comensales, este séptimo local de El Hornero apunta a ser el restaurante de parrillas más grande de Sudamérica. Nada menos. Y aún en medio de esa adrenalina, Armando, el fundador de esta cadena de restaurante de parrillas, mira al futuro: “Aún me falta el local de Miraflores”, revela.

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