Una nueva propuesta de comida italiana abre en Miraflores: Trastevere.
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Melina Bertocchi Bertocchi
Melina Bertocchi Bertocchi

Una sola noche limeña puede bastar para vivir dos experiencias distintas. Comenzar en el ambiente animado de un bodegón italiano que emula el bohemio barrio romano de Trastevere, con una pasta a la carbonara y una copa de Chianti Classico; para luego cruzar la puerta hacia elegante y misterioso espacio de una de las barras más reconocidas de la ciudad para beber a sorbos un gran coctel de autor.

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