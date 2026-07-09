13 Monjas fue reconocido en el 2024 como el mejor restaurante de Arequipa.
13 Monjas fue reconocido en el 2024 como el mejor restaurante de Arequipa.
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Mayumi García
mailMayumi García

13 Monjas, el restaurante distiguido como el mejor de Arequipa en los Premios Summum 2024, se encuentra a pocas semanas de iniciar su expansión en la zona sur del país. Así, si bien la marca tiene presencia con pequeños espacios en los aeropuertos de Juliaca, Tacna y Arequipa, el concepto de restaurante saldrá en agosto próximo por primera vez fuera de la Ciudad Blanca; ello, como parte de un ambicioso plan que, entre otras acciones, involucra la inauguración de más sedes al 2030.

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