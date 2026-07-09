El fundador de la empresa, Alfonso Núñez, anunció la apertura de una nueva sucursal de 13 Monjas, en un local de alrededor de 130 metros cuadrados (m2) que se sitúa en el centro de la ciudad de Puno. El establecimiento, que cuenta con dos niveles, marca la apuesta de la firma por la ciudad altiplánica, en un objetivo comercial que incluye una propuesta orientada a revalorizar algunos insumos locales.

“Todas las masas de los panes y las pizzas las elaboraremos con trigo de las diferentes comunidades de la zona, que será molido por las madres del Monasterio de Santa Teresa de Juliaca. Asimismo, en nuestra carta incorporaremos trucha local, kankacho (asado de cordero) y platos de la región. Es decir, vamos a regionalizar el negocio para que nuestra oferta tenga insumos 100% locales”, sostuvo el empresario.

Este nuevo restaurante está demandando una inversión de S/ 1.5 millones en su remodelación e implementación, apuntando a un público extranjero y sobre todo nacional, con un ticket promedio estimado en S/ 120. “En Arequipa tenemos un gasto promedio de S/ 150 y pensamos que en Puno estemos en un inicio en un 20% menos. Tengamos en cuenta que cuando se abre un restaurante se demora un poco en elevar el ticket, pero con el mix de clientes elevaremos este gasto en el tiempo”, expresó Keiran Nicklin, socio de Núñez y también fundador de 13 Monjas.

Bajo ese contexto, la proyección de ingresos para el primer año de esta nueva sede, es de S/ 5 millones, considerándose un monto inicial conservador. “Es la cifra mínima a la que deseamos llegar, pues el lugar tiene potencial para crecer incluso el doble. De hecho, estamos apostando por el centro de la ciudad, donde, excepto en hoteles, no hay muchas inversiones”, resaltó Nicklin.

Este restaurante se encuentra ubicado en el centro de Arequipa. (Foto: Inversiones Gastronómicas Los Andes).

Nuevas ubicaciones en el sur

Más allá de Puno, los planes de 13 Monjas para los próximos tres años también involucran a Cusco, una ciudad altamente turística que la firma viene explorando de cerca. De hecho, existen altas probabilidades de que en el 2027 se inicie operaciones en esta locación también.

“En Cusco estamos ya hace un tiempo viendo locales que se adecuen al tamaño y también presupuesto que manejamos. Ahora, tenemos una alternativa en Cusco que, probablemente, la vamos a tomar de cara para el siguiente año”, adelantó Núñez.

El empresario recordó que el objetivo de la marca es posicionarse con sus restaurantes en Puno, Cusco y también Tacna, donde previamente ya ha incursionado con un modelo de negocio express. “En las salas de embarque de estos aeropuertos tenemos el modelo lounge de 13 Monjas, donde vendemos panes y productos de los monasterios de Santa Teresa con los cuales trabajamos”, explicó el representante.

A ello, se sumó que recientemente inauguraron en Supermercados Franco, en Arequipa, un formato To Go de 13 Monjas, orientado a la venta de productos de panadería, café, entre otros.

“Es un concepto pequeño, quizá un poco parecido al Pan de la Chola, situado en Yanahuara y dentro de un supermercado con historia y que es como el Wong de Arequipa”, resaltó el fundador.

Para respaldar el crecimiento de la operación, la firma ha invertido S/ 1.2 millones en el aumento de 50% de la capacidad de producción de su planta, situada ubicada en el Parque Industrial Río Seco, cerca del aeropuerto de la ciudad.

“Se trata de un espacio de 850 m2 de base, pero con posibilidad de crecer mucho más. Ahora planificamos áreas que pueden favorecer a nuestra producción propia (cocina y panadería) y también a otros por medio de maquila”, finalizó Nicklin.