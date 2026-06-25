Entre enero y abril de 2026, el sector de restaurantes acumuló un crecimiento de 5.71%, reflejando un desempeño positivo en el primer cuatrimestre. (Fotos: GEC)
Entre enero y abril de 2026, el sector de restaurantes acumuló un crecimiento de 5.71%, reflejando un desempeño positivo en el primer cuatrimestre. (Fotos: GEC)
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Redacción Gestión
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. En abril, la actividad de esos negocios creció 4.56% frente al mismo mes del año anterior, mientras que entre enero y abril acumuló un avance de 5.71%, reflejando un mayor dinamismo del consumo fuera del hogar.

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) explicó que el desempeño estuvo impulsado, principalmente, por la mayor afluencia de comensales durante el feriado largo de Semana Santa, una temporada que favoreció el incremento de las ventas en diversos formatos de restaurantes a nivel nacional.

Entre los negocios con mejor desempeño destacaron , locales de comida internacional y cevicherías, categorías que concentraron una mayor demanda por parte de los consumidores.

Los chifas, restaurantes de comida regional, restaurantes turísticos, cafeterías y restaurantes de comida criolla también incrementaron su actividad. (Foto: GEC).
Los chifas, restaurantes de comida regional, restaurantes turísticos, cafeterías y restaurantes de comida criolla también incrementaron su actividad. (Foto: GEC).
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Eventos y ferias impulsaron al sector gastronómico

El movimiento del sector de restaurantes también recibió el impulso de , como la Feria del Dulce Peruano en Lima, Trujillo Tradición y Sabor y la Feria Nación Wanka, además de celebraciones como el Día Internacional del Helado, que favorecieron una mayor concurrencia de público.

Otras categorías como los chifas, restaurantes de comida regional, restaurantes turísticos, cafeterías y establecimientos de comida criolla, también reportaron un mejor desempeño gracias a la diversificación de sus propuestas, promociones y descuentos, así como a la incorporación de herramientas digitales para optimizar la atención al cliente.

Fuera del canal tradicional, los concesionarios de alimentos y los servicios de suministro de comidas para empresas registraron un crecimiento impulsado por la ampliación de contratos con universidades, colegios, hospitales, clínicas, compañías industriales y mineras, además del aumento de los viajes vinculados con el turismo interno y las festividades.

Los concesionarios de alimentos ampliaron sus operaciones gracias a nuevos contratos con universidades, colegios, hospitales, clínicas, empresas industriales, mineras y entidades públicas. (Foto: Freepik).
Los concesionarios de alimentos ampliaron sus operaciones gracias a nuevos contratos con universidades, colegios, hospitales, clínicas, empresas industriales, mineras y entidades públicas. (Foto: Freepik).
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Otros sectores que crecieron

El segmento de bebidas también mostró una evolución favorable, con un mayor movimiento en cafeterías, bares y discotecas, apoyado en estrategias comerciales como promociones, happy hours, conciertos en vivo y una oferta más amplia de desayunos, piqueos y combos.

Por su parte, el servicio de catering fue el rubro con mayor expansión durante abril, impulsado por la creciente demanda de eventos corporativos y sociales, como conferencias, reuniones empresariales, matrimonios y celebraciones familiares, consolidándose como uno de los segmentos con mayor dinamismo dentro de la industria gastronómica peruana.

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