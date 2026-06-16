Los productos a base de açaí son el eje de la propuesta de Oakberry, cadena que opera actualmente 25 locales en Perú. Foto: Oakberry Perú
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Karen Guardia Quispe
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Hace siete años, Oakberry, la cadena especializada en productos a base de açaí, llegó al Perú procedente de Brasil. Hoy, con 25 locales distribuidos entre Lima y diversas ciudades del país y un crecimiento de doble dígito en el primer semestre, la compañía se prepara para una nueva etapa de expansión. Impulsada por la buena acogida de su propuesta en el mercado local, la firma proyecta ampliar su presencia a nivel nacional e incursionar en una nueva línea de negocio.

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