En diálogo con Gestión, Silvana Soriano, gerente general de Oakberry Perú, destacó que el país se ha convertido en una de las operaciones más relevantes para la marca en la región. La ejecutiva recordó que la cadena nació en Brasil hace una década y hoy cuenta con presencia en más de 45 países y más de 1,000 tiendas a nivel mundial. "Perú fue uno de los primeros mercados que desarrollamos en Latinoamérica y ha tenido un papel fundamental para validar que nuestra propuesta de valor podía replicarse con éxito fuera de Brasil", señaló.

La aceptación de la marca, anotó, ha estado impulsada por un consumidor cada vez más alineado con tendencias globales vinculadas al bienestar, la alimentación funcional y los estilos de vida saludables. Gracias a ello, añadió, el mercado peruano se ha consolidado como uno de los más importantes dentro de la operación regional y sirve como referencia para futuras expansiones en Latinoamérica.

Actualmente, Oakberry opera 25 locales en el país, distribuidos entre Lima y ciudades como Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Cusco . Sin embargo, Soriano aseguró que el crecimiento no solo se refleja en la apertura de nuevas tiendas, sino también en una mayor fidelización de los consumidores. "Más allá de la expansión de la red de locales, hemos comprobado que podemos construir comunidades de clientes fieles y recurrentes fuera de nuestro mercado de origen", afirmó.

Respecto al desempeño del negocio, indicó que el primer semestre fue positivo y que la operación peruana registró un crecimiento de doble dígito. Además, resaltó que uno de los principales indicadores que viene mejorando es la frecuencia de consumo. " Estamos creciendo a doble dígito y vemos que cada vez aumenta más la frecuencia de compra. Hoy nuestros clientes consumen nuestros productos más de una vez al mes" , subrayó.

Este comportamiento, agregó, confirma que el açaí ha logrado posicionarse como una alternativa relevante dentro de la oferta gastronómica y de bienestar en el mercado peruano. "El consumidor busca marcas con identidad, propósito y una experiencia por la que quiera regresar. Eso es precisamente lo que hemos logrado construir en Perú", dijo.

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Oakberry busca fortalecer su presencia en Lima y provincias como parte de su estrategia de expansión en el mercado peruano. Foto: Oakberry Perú

Oakberry apunta a expandir en una quinta parte su presencia en Perú

De cara a su próxima etapa de crecimiento, Oakberry prevé ampliar su presencia en el mercado peruano. La compañía, en concreto, proyecta superar los 30 locales en el país, fortaleciendo su red y explorando nuevas ubicaciones, así como formatos comerciales. " Esperamos superar los 30 locales . Esto implica reforzar nuestra presencia en los mercados donde ya operamos, tanto en Lima como en provincias, además de evaluar nuevas oportunidades de expansión y ubicaciones estratégicas", argumentó.

El crecimiento se apoyará, aseveró, en un modelo flexible que combina tiendas puerta a calle y espacios dentro de centros comerciales. Entre las próximas aperturas, adelantó que la más cercana será una tercera tienda en Arequipa.

A nivel global, en tanto, Oakberry prevé alcanzar las 1,500 tiendas a nivel mundial en 2026, lo que supone la incorporación de más de 300 nuevos locales . En la región, además de Perú, la marca ha puesto especial atención en Argentina, mercado en el que inició operaciones hace apenas seis meses y donde espera alcanzar alrededor de 10 tiendas durante su primer año. "Nuestro objetivo no es solo abrir más tiendas, sino seguir construyendo una plataforma regional sólida que acompañe el crecimiento de Oakberry a nivel global", comentó la gerente general.

A la par de la expansión física, alista una nueva apuesta para el mercado peruano. En concreto, Soriano reveló que Oakberry ingresará al segmento de consumo masivo con productos diseñados para ser consumidos en el hogar, los cuales se comercializarán a través del canal moderno .

"Vamos a desarrollar nuestra presencia en el sector de consumo masivo y llevar la marca a nuevos canales de distribución. Con ello no solo buscamos crecer en tiendas, sino ampliar nuestro mercado potencial y fortalecer la presencia de Oakberry en Perú", adelantó.

Aunque evitó brindar detalles sobre los socios comerciales involucrados, indicó que el lanzamiento se encuentra en fase de desarrollo y que los productos deberían llegar al mercado hacia el último trimestre del año. "La idea es comercializar estos productos a través del canal moderno. Estamos trabajando en el proyecto y esperamos verlo materializado hacia finales de año" , esbozó.

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Para respaldar esta expansión, Oakberry también participa en un fondo estructurado por Capital SAFI, orientado a captar inversionistas interesados en el crecimiento global de la marca y en el desarrollo de sus operaciones en Latinoamérica. Perú, acotó la directiva, será uno de los mercados beneficiados por esta estrategia de financiamiento, debido a su relevancia dentro de la operación regional.