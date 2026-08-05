El presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hoy la creación de un nuevo servicio de defensa de la retaguardia para contrarrestar la campaña de ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso.

señaló hoy durante la reunión en el Kremlin con el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, y el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov.

Unos 30 civiles han muerto en Rusia desde el pasado sábado en ataques ucranianos con drones, misiles y artillería, y en un atentado en Moscú contra un alto mando del ejército.

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Nuevo jefe de la retaguardia

Putin explicó que la decisión responde a una propuesta de Beloúsov de “concentrar en una sola mano a todos los servicios de la retaguardia”.

señaló.

El nuevo jefe de la retaguardia rusa será el coronel general Valeri Solodchuk, quien encabezaba hasta ahora la agrupación militar Centro, «la encargada de la liberación de la República Popular de Donetsk».

Campaña de ataques ucranianos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó el pasado 25 de junio una campaña de ataques contra la retaguardia rusa que debía prolongarse durante 40 días.

En ese plazo el Ejército ucraniano ha atacado una veintena de centros logísticos de la compañía Wildberries, otras 25 refinerías e infraestructuras energéticas y aproximadamente 200 petroleros y buques mercantes en los mares Negro y Azov.

Además, el jefe del Kremlin también hizo hoy público el nombramiento del jefe de la nuevas Fuerzas de Sistemas No Tripulados (drones), que estará a partir de ahora encabezado por Denís Liamin.

Putin también designó al coronel general Andréi Ivanáyev como nuevo jefe de la agrupación Centro y al teniente general Piotr Bólgarev como nuevo jefe de la agrupación militar Vostok (Este)

Con información de EFE

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