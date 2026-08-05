China anunció el miércoles una serie de medidas económicas contra Estados Unidos, como controles a las exportaciones de drones a Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con seis entidades estadounidenses, en respuesta a restricciones recientes impuestas por Washington.

Hay un tensión latente entre las dos mayores economías del mundo antes de una visita prevista del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos en septiembre, pese a señales de un acercamiento durante sus reuniones con el presidente estadounidense Donald Trump en Beijing en mayo.

El Ministerio de Comercio indicó que las sanciones responden a medidas recientes de Estados Unidos, incluida una prohibición de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos a las importaciones de drones chinos, y la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de añadir a 43 empresas chinas a la lista de entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur para impedir la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso.

“Las ‘medidas’ violan gravemente el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado y dañan severamente los derechos e intereses legítimos de China. China no tiene otra opción que adoptar las contramedidas necesarias en respuesta”, indicó el ministerio en un comunicado.

Subrayó que China actuaba con moderación e instó a Estados Unidos a eliminar sus medidas contra Beijing y a poner fin a sus “prácticas erróneas”. También advirtió de nuevas sanciones si Washington introduce nuevas medidas restrictivas contra China.

Beijing exigirá revisiones caso por caso de las exportaciones de vehículos aéreos no tripulados, sus componentes clave y tecnologías relacionadas que figuran en una lista de artículos de doble uso sujetos a control de exportación, que pueden servir tanto a fines civiles como militares.

Se prohibió a seis entidades de Estados Unidos, entre ellas Applied DNA Sciences, Inc. y el grupo no gubernamental Human Rights in China, realizar comercio u otras actividades con entidades en China.

China también prohibió a una empresa llamada Compliance Testing LLC realizar negocios en China porque había trabajado con la FCC para “dañar la soberanía y la seguridad de China”, según un comunicado separado del Ministerio de Comercio.

El ministerio también informó que investigaba el posible impacto en la seguridad nacional del software de impresión y del equipo de oficina importados, pero no identificó a las empresas afectadas.

La Administración Estatal de Regulación del Mercado anunció que las empresas en Estados Unidos que realizan inspecciones de seguimiento en fábricas en nombre de entidades chinas para la certificación CCC ya no podrán emitir estas certificaciones.

Beijing exigirá revisiones caso por caso de las exportaciones de vehículos aéreos no tripulados. Foto: EFE/ Markiian Lyseiko

Las certificaciones CCC buscan garantizar que los productos electrónicos cumplan una norma básica de seguridad. La nueva regla obligará a los fabricantes estadounidenses de productos electrónicos certificados a contratar auditores con sede fuera de Estados Unidos o a recurrir a otros organismos designados no estadounidenses para dichas certificaciones.

Estados Unidos prohibió en diciembre, a través de la Comisión Federal de Comunicaciones, la importación de nuevos drones chinos, aunque posteriormente revisó esa prohibición para permitir algunos modelos.

La semana pasada también anunció prohibiciones a las importaciones de nuevos robots humanoides y convertidores de potencia fabricados en el extranjero, al citar riesgos para la seguridad nacional, en una medida que en la práctica apunta a China.

Con información de AP