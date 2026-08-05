El Poder Ejecutivo designó al médico cirujano Carlos Alberto Espinoza Barreto como nuevo viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Minsa) mediante resolución suprema publicada hoy miércoles en e boletín de normas legales.

Espinoza Barreto reemplazará en el cargo a Luis Melchor Loro Chero, cuya renuncia fue aceptada en otra resolución suprema en la que también se le brinda las gracias por los servicios prestados desde marzo de este año.

Las normas sobre designación y aceptación de renuncia cuentan con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y el titular de Salud, Luis Dyer Fernández.

Carlos Alberto Espinoza Barreto como nuevo viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Minsa) Foto: Andina/Difusión

Carlos Alberto Espinoza Barreto es graduado en la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con estudios de maestría en Administración de Servicios de Salud y un doctorado en Salud Pública en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Asimismo, tiene estudios de maestría Ocupacional en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado en cargos en diversas direcciones de salud, ha sido docente universitario y ejecutivo adjunto I de la Dirección General de Personal de la Salud del Minsa.