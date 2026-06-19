Chequeos preventivos: una prueba rápida ayuda a monitorear los niveles de azúcar y cuidar la salud general.
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Alrededor de 2.8 millones de peruanos padecen diabetes y otros 6.4 millones presentan prediabetes, una condición que eleva el riesgo de desarrollar la enfermedad en los próximos años, informó el

Al menos uno de cada cuatro casos no ha sido diagnosticado, situación que retrasa un tratamiento preventivo y aumenta el riesgo de complicaciones serias que podrían afectar la vista, los riñones, el corazón, los nervios e incluso provocar amputaciones, señaló Henry Trujillo Aspilcueta, especialista del Centro Nacional, Alimentación y Vida Saludable (Cenan) del Instituto Nacional de Salud (INS).

“Muchas personas creen que la diabetes solo afecta a los adultos mayores, pero cada vez vemos casos en personas más jóvenes. Lo preocupante es que durante años puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes”, explicó el especialista.

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Enfermedad silenciosa pero prevenible

La diabetes tipo 2 representa el 96% de los casos registrados en el Perú y está estrechamente relacionada con el exceso de peso, la inactividad física y los malos hábitos alimentarios.

Frente a ese escenario, el INS recomendó que todas las personas mayores de 35 años se sometan a evaluaciones preventivas al menos una vez al año. En esa línea, la institución exhortó a los jóvenes a realizarse controles si presentan factores de riesgo como obesidad, antecedentes familiares de primer grado, hipertensión arterial, perfil lipídico elevado, prediabetes, sedentarismo o antecedentes de diabetes gestacional.

La alimentación saludable juega un rol importante. El doctor Henry Trujillo instó a la población a aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales; además de realizar actividad física diaria durante al menos 30 minutos y consumir 8 vasos de agua al día.

Asimismo, aconsejó a reducir el consumo de gaseosas, bebidas azucaradas, comidas rápidas, productos ultraprocesados, carnes procesadas y grasas saturadas.

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