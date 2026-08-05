El Gobierno designó a Evelin Mirella Coloma Cieza como superintendenta de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), mediante la Resolución Suprema N.° 030-2026-TR, publicada en el diario oficial El Peruano.

La resolución recuerda que la Sunafil, creada por la Ley N.° 29981, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, tiene a su cargo brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas en dichas materias.

Señala que el artículo 11 de la citada ley establece que el superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y titular del pliego presupuestal.

Su designación se realiza mediante resolución suprema, a propuesta del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, por un período de tres años, con posibilidad de ser renovada por un período adicional.

La norma precisa que el cargo de superintendente de la Sunafil se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario designar al funcionario que asumirá dicha responsabilidad.

En ese sentido, el Ejecutivo dispuso designar a Evelin Mirella Coloma Cieza como nueva superintendenta de la Sunafil. La resolución suprema fue refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Manuel Kosme Sheput Moore.