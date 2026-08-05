Gobierno nombra a Evelin Coloma al frente de la Sunafil | (Foto: Sunafil)
Gobierno nombra a Evelin Coloma al frente de la Sunafil | (Foto: Sunafil)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno designó a Evelin Mirella Coloma Cieza como superintendenta de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), mediante la Resolución Suprema N.° 030-2026-TR, publicada en el diario oficial El Peruano.

La resolución recuerda que la Sunafil, creada por la Ley N.° 29981, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Señala que el artículo 11 de la citada ley establece que el superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y titular del pliego presupuestal.

Su designación se realiza mediante resolución suprema, a propuesta del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, por un período de tres años, con posibilidad de ser renovada por un período adicional.

La norma precisa que el cargo de superintendente de la Sunafil se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario designar al funcionario que asumirá dicha responsabilidad.

En ese sentido, el Ejecutivo dispuso designar a Evelin Mirella Coloma Cieza como nueva superintendenta de la Sunafil. La resolución suprema fue refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Manuel Kosme Sheput Moore.

Evelin Coloma asume la jefatura de Sunafil por un período de tres años | Foto: Andina | Composición: Gestión
Evelin Coloma asume la jefatura de Sunafil por un período de tres años | Foto: Andina | Composición: Gestión

TE PUEDE INTERESAR

La otra cara del aumento de la RMV: ¿Cuánto le cuesta a las empresas?
Sunarp modifica norma para simplificar cambios en reglamentos de edificios y condominios
Feriados, beneficios tributarios e IR bajo la lupa del Gobierno de Fujimori: así cambiarían

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.