La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) presentará “ALIADA”, un aplicativo web gratuito que busca orientar a empleadores, trabajadores y organizaciones sobre las acciones que deben implementar para evitar situaciones de violencia sexual laboral.

El aplicativo surge en un contexto en el que el hostigamiento sexual laboral continúa siendo una problemática que afecta la dignidad, seguridad y desempeño de las personas trabajadoras.

A través de esta plataforma, los usuarios podrán acceder a información práctica sobre prevención, procedimientos de investigación y las obligaciones que establece la normativa vigente.

Una guía digital para empleadores y trabajadores

ALIADA funcionará como una herramienta interactiva que permitirá a los usuarios identificar sus responsabilidades frente al hostigamiento sexual laboral. Está dirigida a empleadores, responsables de recursos humanos, integrantes de los Comités de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, trabajadores y ciudadanía interesada.

Entre sus contenidos se incluyen orientaciones para implementar medidas preventivas, fortalecer los mecanismos internos de atención y conocer las etapas de los procedimientos de investigación y sanción cuando corresponda.

El aplicativo ofrecerá información interactiva para que empresas y trabajadores conozcan cómo actuar ante situaciones de hostigamiento sexual laboral. Foto: Sunafil.

La Sunafil señala que el aplicativo también permitirá a los empleadores detectar posibles brechas dentro de sus organizaciones y adoptar medidas correctivas antes de una eventual fiscalización laboral.